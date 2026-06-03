¥À¥¤¥ÖÊáµå¢ª°ì²óÅ¾Á÷µå¡ÄºäËÜÍ¦¿Í¤ËÏ³¤ì¤¿Æ±Î½¤ÎËÜ²»¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤áÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
8²ó¤Ë¹¥¼éÏ¢È¯¡¢Â§ËÜ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È
¢£µð¿Í 3¡¼2 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢Æ±Î½¤«¤é»×¤ï¤ºËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿¡£2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸«¤»¾ì¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Î¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤ÇÂçÀª¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¡¦ÍèÅÄ¤ÎÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤¥´¥í¡£ºäËÜ¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò°ì²óÅ¾¤µ¤»¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÃæÀî¤Î¶¯Îõ¤Ê»°ÎÝÀþ¤ÎÂÇµå¤âÂÎ¤Ç»ß¤á¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¡£Ï¢Â³¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢ÂçÀª¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂçÀª¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£20Ç¯¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¡©¡¡¤¤¤ä¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡ÊÂ§ËÜ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤È¡Ë¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º1¤Ä¾¡¤Æ¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤¾¡¤Á¤À¤È»×¤¦¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³Èþµ»¡£¶¶¾å½¨¼ù´ÆÆÄÂå¹Ô¤â¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢È¯¤Ç¤Í¡£¼éÈ÷¸Ç¤áÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤ò¹Í¤¨¤ÆÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î37ºÐ¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë