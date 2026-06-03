ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤È·ÝÇ½Ì¾Ìç°ì²È¤Î¶ìÏ«¡Ä´ßÃ«Íö´Ý¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁÇ´é¤È¤Ï¡Ø¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡ÙÌ©Ãå
Ä¶°ìÎ®Âç³Øºß³Ø¡¢¶µ°é»ö¶È¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¼ÒÄ¹¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡½¡½ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤¬¡¢¤¤ç¤¦3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ Éü³è2»þ´ÖSP¡Ù(19:00¡Á)¤ËÅÐ¾ì¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤È¡¢Ì¾Ìç°ì²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤ËÇ÷¤ë¡£
´ßÃ«Íö´Ý
¡ûÌ¾Ìç¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢Êì¡¦´ßÃ«¹á¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¤ÎÌ¾Ìç²ÈÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ßÃ«Íö´Ý¡£Ä¶°ìÎ®Âç³Ø¤Ëºß³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°é»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´ßÃ«¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ä¡¢Ì¾Ìç°ì²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê´Ä¶¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¾Ìç¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ßÃ«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Ìç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½²êÀ¸¤¨¤¿¡È¤¢¤ë»×¤¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«¤Î¸½ºß¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æº£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¼·¡¤ê¡£É½ÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤µ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÀÐ¸¶²È¡¢¾®ÀôÈ¬±ÀÉ×ÉØ¤Î¤ÒÂ¹¤Ë¤âÌ©Ãå
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ì¾Ìç¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº°ì²È¤Ë²Ç¤¤¤À¡¢ÀÐ¸¶²ÈÄ¹ÃË¡¦ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤ÎºÊ¡¦ÀÐ¸¶Î¤¼Ó¤µ¤ó¤Ë¤â½éÌ©Ãå¡£ÀÐ¸¶²È¤Ë²Ç¤¤¤Ç38Ç¯¡¢À¯¼£²È¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ35Ç¯¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢À¸¸å5¥«·î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Î¤¼Ó¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤À¤Î¤«¤ò¡¢¤ÒÂ¹¡¦¾®ÀôËÞ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌ©Ãå¤òÄÌ¤·¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µþÅÔ¡¦±¨´ÝÏ»³Ñ¤Ç°é¤Á¡¢ÁÄÀè¤Ï¾®ÌîËå»Ò¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌ¾Ìç°ì²È¤Î¸æÁâ»Ê¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÌ©Ãå¡£À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ò²È¶È¤ÇË¬Ìä¤¹¤ëÁÄÉã¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡¡¦ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾Ìç°ì²È¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢SP¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢¸åÆ£µ±´ð(¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼)¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ(M!LK)¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´ßÃ«Íö´Ý¤Ï¡¢2001Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡£Áá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»ÃæÅùÉô¤ò·Ð¤Æ³¤³°¤Î¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç³Ø¤ËºßÀÒ¡£³¤³°Âç³Ø¼õ¸³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëMMBH³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢´ê½ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äTOEFL¡¦IELTSÂÐºö¤Ê¤É¤Î¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¡¢TikTok¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ßÃ«Íö´Ý
¡ûÌ¾Ìç¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢Êì¡¦´ßÃ«¹á¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¤ÎÌ¾Ìç²ÈÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ßÃ«Íö´Ý¡£Ä¶°ìÎ®Âç³Ø¤Ëºß³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°é»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê´Ä¶¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¾Ìç¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ßÃ«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Ìç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½²êÀ¸¤¨¤¿¡È¤¢¤ë»×¤¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«¤Î¸½ºß¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æº£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¼·¡¤ê¡£É½ÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤µ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÀÐ¸¶²È¡¢¾®ÀôÈ¬±ÀÉ×ÉØ¤Î¤ÒÂ¹¤Ë¤âÌ©Ãå
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ì¾Ìç¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº°ì²È¤Ë²Ç¤¤¤À¡¢ÀÐ¸¶²ÈÄ¹ÃË¡¦ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤ÎºÊ¡¦ÀÐ¸¶Î¤¼Ó¤µ¤ó¤Ë¤â½éÌ©Ãå¡£ÀÐ¸¶²È¤Ë²Ç¤¤¤Ç38Ç¯¡¢À¯¼£²È¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ35Ç¯¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢À¸¸å5¥«·î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Î¤¼Ó¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤À¤Î¤«¤ò¡¢¤ÒÂ¹¡¦¾®ÀôËÞ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌ©Ãå¤òÄÌ¤·¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µþÅÔ¡¦±¨´ÝÏ»³Ñ¤Ç°é¤Á¡¢ÁÄÀè¤Ï¾®ÌîËå»Ò¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌ¾Ìç°ì²È¤Î¸æÁâ»Ê¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÌ©Ãå¡£À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ò²È¶È¤ÇË¬Ìä¤¹¤ëÁÄÉã¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡¡¦ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾Ìç°ì²È¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢SP¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢¸åÆ£µ±´ð(¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼)¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ(M!LK)¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´ßÃ«Íö´Ý¤Ï¡¢2001Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡£Áá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»ÃæÅùÉô¤ò·Ð¤Æ³¤³°¤Î¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç³Ø¤ËºßÀÒ¡£³¤³°Âç³Ø¼õ¸³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëMMBH³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢´ê½ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äTOEFL¡¦IELTSÂÐºö¤Ê¤É¤Î¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¡¢TikTok¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£