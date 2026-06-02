ちいかわ「むちゃうまヨーグルト」がグミになっちゃった！ “うごくシール”付きで登場
「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」が、6月2日（火）から全国販売中だ。
【写真】集めたい！ おまけの“うごくシール”全21種一覧
■“うごくシール”は全21種
今回登場した「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」は、作中に登場する“むちゃうまヨーグルト”の味わいをイメージしたトレーグミ。
グミはキャラクターの形になっており、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど全6種のデザインが用意されている。
また、見る角度によってシーンが変わるうごくシールが、アニメの場面を再現した全21種類の中からランダムで1枚付属する。
【写真】集めたい！ おまけの“うごくシール”全21種一覧
■“うごくシール”は全21種
今回登場した「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」は、作中に登場する“むちゃうまヨーグルト”の味わいをイメージしたトレーグミ。
グミはキャラクターの形になっており、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど全6種のデザインが用意されている。
また、見る角度によってシーンが変わるうごくシールが、アニメの場面を再現した全21種類の中からランダムで1枚付属する。