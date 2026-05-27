【最後にスカッと！】ある日、街で知らない女性と歩く彼に遭遇。こっそり尾行すると【恐ろしい裏切り】が発覚して...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな恋人に尽くし続けていた女性が、ある日偶然、彼の浮気現場に遭遇。信じがたい嘘をつきながら別の女性に言い寄る彼に対し、彼女が選んだ行動とは――
彼の笑顔のために尽くし続けた日々
私には、心から愛している恋人がいました。彼の笑顔を見ることがなによりもうれしく、一緒に過ごす時間はかけがえのないものでした。
彼に喜んでほしい一心で、デートのたびに欲しがる洋服や腕時計をプレゼントするようになり、それはいつしか当たり前の習慣になっていました。
友人からは「少し貢ぎすぎじゃない？」「利用されているだけかもしれないよ」と心配されることもありましたが、私は聞く耳を持ちませんでした。
彼が喜んでくれるならそれでいい――そう信じて、疑うことなく尽くし続けていたのです。
偶然目撃してしまった裏切りの瞬間
そんな日々になんの疑いも抱いていなかったある休日。私は友人と街へ出かけ、買い物を楽しんでいました。
なにげなく歩いていると、少し先に見覚えのある後ろ姿が目に入ります。よく見ると、それは間違いなく私の恋人でした。
しかし、その隣には見知らぬ女性が寄り添うように歩いていたのです。一瞬、頭が真っ白になりました。それでも嫌な予感が消えず、私は友人と顔を見あわせ、こっそり後を追うことにしました。
真実を確かめたい――その思いだけで、私たちは慎重に距離を保ちながら尾行を続けました。
この後起こる、痛快な展開とは…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部