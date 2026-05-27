【最後にスカッと！】ある日、街で知らない女性と歩く彼に遭遇。こっそり尾行すると【恐ろしい裏切り】が発覚して...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな恋人に尽くし続けていた女性が、ある日偶然、彼の浮気現場に遭遇。信じがたい嘘をつきながら別の女性に言い寄る彼に対し、彼女が選んだ行動とは――

私には、心から愛している恋人がいました。彼の笑顔を見ることがなによりもうれしく、一緒に過ごす時間はかけがえのないものでした。

彼に喜んでほしい一心で、デートのたびに欲しがる洋服や腕時計をプレゼントするようになり、それはいつしか当たり前の習慣になっていました。

友人からは「少し貢ぎすぎじゃない？」「利用されているだけかもしれないよ」と心配されることもありましたが、私は聞く耳を持ちませんでした。

彼が喜んでくれるならそれでいい――そう信じて、疑うことなく尽くし続けていたのです。