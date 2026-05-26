子育てに追われる忙しい世代は、料理にたくさん時間を割けるわけではありません。ワンオペで小学生2人を育てるSHIROさん（30代）は、毎日の食事づくりを乗りきるために、食材とレシピがセットになった「ミールキット」を取り入れたといいます。実際に使って感じたメリットを教えてもらいました。

食材の買い出しをやめた。ミールキットを使ってみたら

SHIROさんは小学生2人と、2DKのマンションに暮らしています。

【写真】週末は子どもと一緒に料理を楽しむ

「自営なのでほぼ在宅勤務ですが、ワンオペなので、子育てと仕事を両立するためにも、家事の時間はできる限り省きたい。そこで、料理は宅配のミールキットを活用することにしました」（SHIROさん、以下同）

今は週1回、大半の食材をネット注文しています。ミールキット以外の食品や調味料なども一緒に宅配してくれるサービスもあるのだとか。

「買い物は時間もとられるし、重労働だと思うんです。どの材料があってなにがたりないか、合計いくらで月の予算内に収まるのかなど、考えることもたくさん。でもネットなら、冷蔵庫の中身を見ながら注文できるし、合計金額がわかりやすいので、予算が管理しやすくなりました」

食費は上がっても、時短のメリットが大きい

SHIROさんは1回の注文でミールキットを3種類購入。これらを使って平日の夕食をまかなっています。

「使っているミールキットは主菜と副菜の材料がセットになっていて、野菜はカットずみ。付属のレシピを見ながら調理するだけで完成するので本当にラクです」

スーパーで安売りの食品を選びながら献立を決める方が、安くすむのは事実。

「ミールキットを始めてから食費は2万円ほど上がりましたが、食材をムダなく使いきって、家族3人で月5万円台に収まっています。以前はセールのたびにスーパーに行ったり、食材に合わせて献立を悩んでいました。そうした時間が減ったことに、コスト以上のメリットを感じています」

週末は子どもと料理を楽しむ

平日はミールキットやせいろ料理などで簡単にすませ、週末は家族と一緒に料理をつくっているというSHIROさん。

「メニューは子どもの好物のオムライスや、から揚げ、ハンバーグなど。平日にラクをしている分、週末は少し手間をかけてつくろうかなと思えます」

なにより、「心を込めて料理できているので楽しいです」とSHIROさん。子どもたちと一緒にキッチンに立つのも貴重な思い出に。

家事ひとつひとつを丁寧にこなすことは難しいもの。ラクにできるところは、外部サービスなどを上手に取り入れて、あわただしい日々にゆとりをつくるのもひとつの手。

ミールキットで時短を叶えた、SHIROさんのリアルな食事をお届けしました。