タレント・鈴木紗理奈が２６日、公式サイトで、歌手でタレント・あのの番組をめぐる騒動について、所属事務所を通じてコメントを発表した。

所属事務所から「ご報告」と題し、「このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がＳＮＳ上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さまよりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。

「鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」と真意を説明し、「鈴木自身、長年にわたりバラエティ番組の現場で、共演者の皆さまと数多くのやり取りを重ねてまいりました。そこには常に、出演者同士の信頼関係と、制作スタッフの皆さまによる細やかな配慮があり、その積み重ねによって視聴者の皆さまに楽しんでいただける番組が作られているものと考えております」とつづった。

「お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております」と気遣い、「本番組を制作・放送されたテレビ朝日様からは、今回の編集・放送に至る経緯、ならびに今後の番組制作に対するお考えにつきまして、鈴木本人同席のもと、丁寧なご説明を頂戴いたしました」とテレビ局から説明を受けたと報告。

「鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです」と記した。

あのは１８日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で、嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸す事態に。鈴木は放送後にインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈した。テレビ朝日は２２日に「鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」と謝罪。２３日には番組公式サイトでもおわびを掲載し、改めて両者に謝罪した。その後、あのが２３日にＸ（旧ツイッター）に長文で番組の内容や演出について「不本意な状況」が続いていたと明かし「もう続けたくないので番組を降ります」と降板を表明した。

【以下全文】

ご報告

平素より弊社所属タレント・鈴木紗理奈に格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。

このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がＳＮＳ上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さまよりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、本件について以下のとおりお伝え申し上げます。

鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます。

鈴木自身、長年にわたりバラエティ番組の現場で、共演者の皆さまと数多くのやり取りを重ねてまいりました。そこには常に、出演者同士の信頼関係と、制作スタッフの皆さまによる細やかな配慮があり、その積み重ねによって視聴者の皆さまに楽しんでいただける番組が作られているものと考えております。

また、お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております。

本番組を制作・放送されたテレビ朝日様からは、今回の編集・放送に至る経緯、ならびに今後の番組制作に対するお考えにつきまして、鈴木本人同席のもと、丁寧なご説明を頂戴いたしました。

鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです。

本件につきましては、本ステートメントをもちまして、弊社および鈴木からのご説明とさせていただきます。

今後の活動を通じ、引き続き皆さまに楽しんでいただける表現をお届けしてまいりますので、何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

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