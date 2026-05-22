KDDIと沖縄セルラーは、au公式アクセサリー「au +1 collection」でASUS製のChromebook「ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）LTEモデル」を本日22日から順次発売する。

auオンラインショップおよびヤマダデンキ、エディオン、イオンでは本日22日に発売され、全国のKDDI・沖縄セルラー直営店やau Style、auショップでは5月29日に発売される。同機種のLTE対応モデルは、国内ではauのみが独占して取り扱う。

ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）LTEモデルは、本体単体でのタブレット利用に加え、付属のキーボードやスタンドカバー、スタイラスペンを組み合わせることでノートパソコンとしても活用できるデタッチャブル式のChromebook。12.1インチのタッチディスプレイは120Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、なめらかな映像表現で動画視聴や学習用途に適している。

また、安全な利用環境をサポートするGoogle OpenTitanセキュリティチップを搭載し、電源を入れた瞬間からデータが保護される仕組みを備える。auのタブレット向け料金プランを契約することで、外出先でも場所を選ばず快適にメールやビデオ通話などを利用できる。

発売に合わせた記念キャンペーンも実施される。5月22日～6月30日の期間中に本機種を購入し、7月5日までに専用サイトから申し込んだ先着1000人を対象に、800種類以上のデザインから選べる「caseplay」の専用ケースが無料で1つプレゼントされる。さらに購入者全員への特典として、基本料金0円から使えるpovo2.0の「データ使い放題（24時間）」が3回分利用できるプロモコードが提供される。