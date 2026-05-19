BOYNEXTDOORが、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、1stスタジオアルバム『HOME』のトレーラー映像となるフィルムエッセイ「Finding HOME」を公開した。

今回の映像は約9分に及ぶ長編で、映画のような演出になっっており、メンバーたちは今回初めて本格的な演技に挑戦したという。

映像の中でSUNGHOは、家に閉じこもり社会と断絶したまま生きる青年を演じる。RIWOOは新たなスタートを目前にした患者、JAEHYUNはカメラマン、TAESANは自由奔放な配達員に扮する。LEEHANは人との関係の代わりに犬に心の拠り所を求め、大学生のWOONHAKは“家”という存在の意味について思い悩む。さまよっていた彼らは次第に互いを認識し、関わりを広げながら絆を深めていく、という映像になっているとのことだ。

またBOYNEXTDOORは、5月13日に嘉泉大学校と江南大学校、17日に延世大学校の学園祭ステージに出演した。「IF I SAY, I LOVE YOU」「I Feel Good」「Hollywood Action」などこれまでのタイトル曲をはじめ、「Step By Step」「So let’s go see the stars」などの収録曲も熱唱し、観客席からは大合唱とともにアンコールを求められたという。さらに、アルバムの先行公開曲である「ddok ddok ddok」では、観客たちは一斉にサビを口ずさみ、大きな盛り上がりを見せた。

なお彼らは、アルバム発売当日である6月8日20時に、ソウル・城北区の高麗大学校ファジョン体育館でカムバックショーケースを開催する。イベントはWeverseおよびYouTubeを通じて生中継されるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️1stスタジオアルバム『HOME』

韓国発売日：2026年6月8日（月）

日本発売日：2026年6月10日（水）※日本お届け日

予約：http://bnd-home.com/ ▼先行配信「ddok ddok ddok」

https://bnd.lnk.to/ddd_jp ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』

全3形態 (NAVIGATOR / WEAVER / BUNKER ver.)

3,135円（税込） ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (SWEET HOME ver.)

全6形態 2,200円（税込） ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (Weverse Albums ver.)

全1形態 1,870円（税込） ▼予約販売サイト

・BOYNEXTDOOR Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/te0lrwtf ・UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/NsAz487z ・HMV

https://www.hmv.co.jp/news/article/260507167/ ・タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/1001 ・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4571675465020++4571675465099&f=O