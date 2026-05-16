Hump Back、初の韓国ワンマンを含むツアー＜Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR” 2026-2027＞開催決定
Hump Backが、2026年11月より行う国内外全7都市を巡るツアー＜Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR” 2026-2027＞の開催を発表した。
本発表は、本日開催された＜大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”＞にてアナウンスされた。大阪・愛知・北海道・福岡・宮城・東京に加え、バンドとして初となる韓国でのワンマン公演も含まれており、“新しい出会い”への期待を込めたツアーになっているという。
チケットは、本日よりイープラスにてオフィシャル先行受付がスタート。今後ツアーに向けて、CDリリースも予定をしているので続報をお待ちいただきたい。
◾️＜Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR” 2026-2027＞
2026年
11月1日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
11月3日（火・祝）愛知・Zepp Nagoya
11月7日（土）北海道・Zepp Sapporo
11月14日（土）福岡・Zepp Fukuoka
11月21日（土）宮城・仙台GIGS
11月23日（月・祝）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
2027年
1月23日（土）韓国・KOREA
※全公演ワンマン
※韓国公演の詳細は後日発表
▼チケット
・1Fスタンディング：\6,000（一般）/ \5,500（FC）
・1Fスタンディング（U-22）：\4,500（一般）/ \4,000（FC）
・2F指定席：\6,000（一般）/ \5,500（FC）
・2F指定席（親子席 ※着席指定）：\6,000（一般）/ \5,500（FC）
▼第一次 オフィシャル先行（抽選）
受付期間：2026年5月16日（土）20:00 〜2026年 5月31日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/hb/
※クレジット決済のみ
関連リンク
◆Hump Back オフィシャルサイト
◆Hump Back オフィシャルX
◆Hump Back オフィシャルYouTubeチャンネル