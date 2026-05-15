【BLACK TORCH】追加キャストに辻親八・甲斐田裕子・大塚芳忠が決定！
2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャスト情報が公開。我妻寿正役を辻親八、久澄陶子役を甲斐田裕子、時枝蛮十郎役を大塚芳忠が担当することが決定した。
『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
このたび、追加キャストが公開された。弐郎の祖父、我妻寿正役は辻親八、公儀隠密局特務一課より、久澄陶子役は甲斐田裕子、時枝蛮十郎は大塚芳忠に決定した。キャストからはコメントも到着している。
＜我妻寿正 役：辻親八 コメント＞
我妻寿正役をやりました辻親八です。弐郎の祖父です。
なにしろ弐郎をスパルタで武術を伝授しました。
今の時代では許されないほどの厳しさでした。
もちろんその裏には深い愛情があります。
とてもユニークなキャラクターがたくさん出てまいります。
どうかお楽しみくださいませ。
＜久澄陶子 役：甲斐田裕子 コメント＞
特務一課課長、顔に傷痕のあるクールビューティー、久澄陶子を演じます。腐れ縁の司場との空気感や頼もしさ、冷徹さの奥に隠れる優しさも表現できたらと思っています。テンポ良い作品なので、完成が楽しみです！
＜時枝蛮十郎 役：大塚芳忠 コメント＞
海外から熱烈な支持を受けているこの作品にキャスティングしていただき感激です。
私の時枝というキャラクターは静かで柔和でありながら完璧な戦闘能力も持つ男。
そのギャップを上手く表現できればと思っております。
さらにメインスタッフ情報も公開。 各スタッフよりコメントも到着した。
＜美術監督：高橋佐知＞
原作の世界観をアニメに、素敵な作品の一助となれていたら幸いです。
＜美術監督：今泉聖子＞
物語のイメ−ジに合った空間になるように、沢山の人と協力して作り上げました。
作品に溶け込めていたら喜ばしい限りです。
＜色彩設計：のぼりはるこ＞
アニメ『BLACK TORCH』
色彩設計を担当させていただいております、のぼりはるこです。
猫大好き！ としましては黒猫「羅睺」を「黒い塊」にならないよう
愛くるしく、鋭い瞳と意志をもつカッコいい黒猫にしたいな〜と思い、色彩設計しました。
友情・仲間・物の怪・個性豊かなキャラクター達とたくさんの見どころがあります！
その色彩を任されてとても光栄に思っております！
是非、ご視聴・応援のほどよろしくお願いいたします！
＜CG ディレクター：内藤博高＞
『BLACK TORCH』は100studio 東京、大阪、台湾、韓国スタジオのCGスタッフと作画スタッフ、そして関連会社「Infinity1（インフィニティワン）」のスタッフが携わったアニメ作品になります。
またこれまで100studioで手掛けてきました作画とCGのハイブリッドアニメーションよりもアクションとCG要素が多い映像になっています。
多くのスタッフの熱意と原作「BLACK TORCH」の魅力が詰まった映像を楽しみにご覧いただけたらと思います。
＜撮影監督：山本聖＞
撮影監督を務めます。山本 聖です。
タカキツヨシ先生の絵／表現／雰囲気がとにかくカッコイイんですよ！
白黒世界のエフェクトのカッコよさを如何にしてアニメとして表現するべきかを撮影面で試行錯誤しました。各シーンの雰囲気や空気感、エフェクトの白／黒／グレーなどで表現を頑張らせていただきましたのでお楽しみください。
＜音響監督：高寺たけし＞
『BLACK TORCH』の音響監督を担当させて頂きます。
伝説の物ノ怪との出会い、そして新たに現れる物ノ怪たちとの忍バトル！
『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
＜我妻寿正 役：辻親八 コメント＞
我妻寿正役をやりました辻親八です。弐郎の祖父です。
なにしろ弐郎をスパルタで武術を伝授しました。
今の時代では許されないほどの厳しさでした。
もちろんその裏には深い愛情があります。
とてもユニークなキャラクターがたくさん出てまいります。
どうかお楽しみくださいませ。
＜久澄陶子 役：甲斐田裕子 コメント＞
特務一課課長、顔に傷痕のあるクールビューティー、久澄陶子を演じます。腐れ縁の司場との空気感や頼もしさ、冷徹さの奥に隠れる優しさも表現できたらと思っています。テンポ良い作品なので、完成が楽しみです！
＜時枝蛮十郎 役：大塚芳忠 コメント＞
海外から熱烈な支持を受けているこの作品にキャスティングしていただき感激です。
私の時枝というキャラクターは静かで柔和でありながら完璧な戦闘能力も持つ男。
そのギャップを上手く表現できればと思っております。
さらにメインスタッフ情報も公開。 各スタッフよりコメントも到着した。
＜美術監督：高橋佐知＞
原作の世界観をアニメに、素敵な作品の一助となれていたら幸いです。
＜美術監督：今泉聖子＞
物語のイメ−ジに合った空間になるように、沢山の人と協力して作り上げました。
作品に溶け込めていたら喜ばしい限りです。
＜色彩設計：のぼりはるこ＞
アニメ『BLACK TORCH』
色彩設計を担当させていただいております、のぼりはるこです。
猫大好き！ としましては黒猫「羅睺」を「黒い塊」にならないよう
愛くるしく、鋭い瞳と意志をもつカッコいい黒猫にしたいな〜と思い、色彩設計しました。
友情・仲間・物の怪・個性豊かなキャラクター達とたくさんの見どころがあります！
その色彩を任されてとても光栄に思っております！
是非、ご視聴・応援のほどよろしくお願いいたします！
＜CG ディレクター：内藤博高＞
『BLACK TORCH』は100studio 東京、大阪、台湾、韓国スタジオのCGスタッフと作画スタッフ、そして関連会社「Infinity1（インフィニティワン）」のスタッフが携わったアニメ作品になります。
またこれまで100studioで手掛けてきました作画とCGのハイブリッドアニメーションよりもアクションとCG要素が多い映像になっています。
多くのスタッフの熱意と原作「BLACK TORCH」の魅力が詰まった映像を楽しみにご覧いただけたらと思います。
＜撮影監督：山本聖＞
撮影監督を務めます。山本 聖です。
タカキツヨシ先生の絵／表現／雰囲気がとにかくカッコイイんですよ！
白黒世界のエフェクトのカッコよさを如何にしてアニメとして表現するべきかを撮影面で試行錯誤しました。各シーンの雰囲気や空気感、エフェクトの白／黒／グレーなどで表現を頑張らせていただきましたのでお楽しみください。
＜音響監督：高寺たけし＞
『BLACK TORCH』の音響監督を担当させて頂きます。
伝説の物ノ怪との出会い、そして新たに現れる物ノ怪たちとの忍バトル！