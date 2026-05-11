12星座×タロット占い「蠍座（さそり座）」2026年5月11日（月）〜5月17日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月11日（月）〜5月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：ペンタクルの5（逆位置）
立て直しが効く週。足りないものばかり数えないこと。今ある資源と助けを見直すだけで状況は変わる。金銭も体力も底打ちし始める。遠慮して孤立するほうが損。支援を受け取って、必要な申請や相談は今すぐ出そう。助けを借りる判断が回復を早める。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：ペンタクルの5（逆位置）
立て直しが効く週。足りないものばかり数えないこと。今ある資源と助けを見直すだけで状況は変わる。金銭も体力も底打ちし始める。遠慮して孤立するほうが損。支援を受け取って、必要な申請や相談は今すぐ出そう。助けを借りる判断が回復を早める。
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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