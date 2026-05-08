¡Ö¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤³¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Î¥ì¥·¥Ô
ÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
ÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó219kcal¡¿1¿ÍÊ¬
ÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý
½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½Õ¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÌîºÚ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð²ó¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿·¤¸¤ã¤¬¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¥ì¥·¥Ô¡ØÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤ÈÇ¯Ãæ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î°ã¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¼ý³Ï¸å¤ÎÃùÂ¢´ü´Ö¤ÈÈé¤Î¸ü¤µ¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¸¤ã¤¬¤Ï¼ý³Ï¸å¤¹¤°¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èé¤¬Çö¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿·¤¸¤ã¤¬¤ÏÈé¤¬Çö¤¯¡¢¼ê¤Ç»¤¤ë¤À¤±¤Ç¸þ¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¸¤ã¤¬¤ÎÈé¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¡Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤Èé¤´¤ÈÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ç¯Ãæ½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢ÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÄ´ÍýÊý¤Ï¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤ÎÈé¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¤Ç»ÝÌ£¤ä´ÅÌ£¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢±ÉÍÜ¤òÆ¨¤µ¤º¸úÎ¨Åª¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¿åÍÏÀ¤Ê¤Î¤Çè§¤Ç¤ë¤È¤ªÅò¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤À¤±¡£Ç®ÅÁÆ³Î¨¤ÈÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤ÎÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¿·¤¸¤ã¤¬¡¡2¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¿å¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡¡20g
¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸1
¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
ÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¡1ËÜ
ÈéÉÕ¤¿·¤¸¤ã¤¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¾Æ¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¿·¤¸¤ã¤¬¤ò¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌîºÚ¤¿¤ï¤·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ë¤è¤¯Àö¤¤¡¢Èé¤´¤È°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î4¡Á6ÅùÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ç®¤·¤¿Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡Ê¥¹¥¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¡¤Î¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿·¤¸¤ã¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¿å¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤êÄÌ¤ë¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ê¤ó¡¦¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÍí¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¾ßÌý¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤ËÍí¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¤Ë¤Í¤®¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Ï¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤·¡¢Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¿·¤¸¤ã¤¬¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´ÍýË¡¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤¬°ìÈÖ¡ªÌ£ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¡¢¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ»»º»Ò¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½Õ¤À¤±¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹