¾åÅÄåºÀ¤¤Î°ÜÀÒ¤Ëà°Å±Àá ¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç¡ÖÈà¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Çº£µ¨£²£µ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£·¡Ë¤Î¼ÂÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ð¡×¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÇÈà¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¡ô£Ä£ï£î£å£Ä£å£á£ì¡×¤Ç¡Ö¾åÅÄ¤¬¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢µ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£µ¨£²£¹»î¹ç¤Ç£²£µ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¼ç¤Ë³Ê²¼¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾È½¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï²áµî£³Ç¯´Ö¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢£Ð£Ó£Ö¡Ê¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¡Ë¡¢£Á£Ú¡Ê¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë£±ÅÙ¤âÆÀÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£º£µ¨½Ð¾ì¤·¤¿²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë¤Ç¤â£±¼¡¥ê¡¼¥°£¶»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«£±ÆÀÅÀ¤È¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë°Ê³°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤ò¤á¤°¤ëµ¿Ìä¡£¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Î¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Û¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È²ûµ¿Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£