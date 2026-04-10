鹿児島市で省エネ性能が高い家電製品を購入した市民に最大4万円を補助する取り組みが1日から始まっています。どのような商品が対象なのでしょうか。鹿児島市の家電量販店を訪ねました。



鹿児島市の家電量販店「エディオン鹿児島南店」です。1日から始まったというのが。



(エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）

「鹿児島市の省エネ家電補助金。家電でいうと、テレビ冷蔵庫エアコン。こちらの商品が対象商品になる。各商品に省エネラベルというのがついているので、星が3.0以上が対象」





鹿児島市は、物価高対策として省エネ性能の高い家電を購入した世帯に最大4万円を補助する取り組みを実施。対象は、統一省エネラベル「星3.0」以上のエアコンやテレビ、冷蔵庫です。2025年6月にも行われ予算の上限は2760万円でしたがわずか3週間で締め切られました。今回は予算を増額し7200万円が上限となっています。購入金額が合計5万円から10万円未満で1万円。10万円から15万円未満が2万円と段階的に変わり、20万円以上で最大4万円補助されます。複数購入する場合は、合算することが可能だということです。（エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）「例えば冷蔵庫でいうと大型の冷蔵庫だが、電気代がかなり安い。当然4.2という形になっている。年間の電気代が6800円。一人暮らし用のミニ冷蔵庫があるが、実はあちらよりもこの大きい冷蔵庫の方が格段に安い」補助金の対象となるこちらの75型の大きなテレビ。（エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）「かなり大きいが省エネでこちらの商品だと省エネ性能の星が3つ、年間電気代が4670円とかなりお安い」一方、同じ75型で、省エネラベルが1.7のテレビは年間の電気代が7560円に。3.0のものと比べると3000円近くの差が。省エネ性能が高いものは価格があがりますが、長期的にみると電気代を抑えることができます。また、うれしいのが新しいモデルへの入れ替えなどのための在庫一掃セール。（エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）「去年のモデルが残っているので、ちょっと値段がお求めやすくなっている。ちょうど4月に行われているので、すごくいいタイミング」在庫一掃セールと補助金でより安く購入することができます。（エディオン鹿児島南店・井ノ上博司店長代理）「環境問題とかその辺にもつながっていくので、ぜひ皆さんそういったところを考えていい商品を買って快適な生活を送って電気代も抑えていい形で回っていくのかなと思う」申請は6月末までとなっていますが予算の7200万円に達した時点で終了となります。補助の対象に宅配ボックスも加わりました。1万円以上の宅配ボックスが対象で本体価格の半分、上限2万円まで補助します。固定できることや鍵をかけられることなどが条件だということです。