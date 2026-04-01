【すべて40％OFF以上】これだけはチェックして。Amazonセールの高割引率商品まとめ

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催中です。先行セールの価格はセール本番と同じなので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セールで40％OFF以上になっている高割引率商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめですよ。

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」

泡ハンドソープ「キレイキレイ」の詰め替え用

食洗機用洗剤の「キュキュット」詰め替え用 1380ml

全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）

かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

スッキリ飲みやすい。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」

いつもの料理をぐっと美味しく。staub（ストウブ）のココット

柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

立ったままスッと履ける。フォクスセンスのビジネスシューズ

1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー

ビデオ通話もできるスマートディスプレイ「Echo Show 5」

約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機

※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。