HIKAKIN、YouTubeで真っ暗な画面に「SNSの投稿ができないかも」 意味深投稿に心配の声
YouTuberのHIKAKINが、30日までに自身のSNSを更新。しばらくSNSの投稿ができない可能性があると伝えた。ファンの間では、YouTube上で28日から続けられている「ライブ配信」とあわせて、心配する声が上がっている。
【動画】何があった？HIKAKIN、YouTubeで真っ暗な画面に「投稿できないかも」
HIKAKINは、自身のXで「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」と絵文字を添えて投稿。
また、YouTubeのライブ配信では真っ黒な画面に同様の文言が掲載されたままになっていることから「まだやってるの？」「なんだろう」などといった心配する声が寄せられている。
【動画】何があった？HIKAKIN、YouTubeで真っ暗な画面に「投稿できないかも」
HIKAKINは、自身のXで「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」と絵文字を添えて投稿。
また、YouTubeのライブ配信では真っ黒な画面に同様の文言が掲載されたままになっていることから「まだやってるの？」「なんだろう」などといった心配する声が寄せられている。