Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」/ 多機能パソコンラック【まとめ記事】
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4 月2日（木）より発売する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
■DisplayPort Altmode対応！Type-CポートをHDMIに変換して映像出力できるアダプタ
サンワサプライ株式会社は、DisplayPort Altmodeに対応したUSB Type-C搭載のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」を発売した。8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できる。映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンやタブレットから、HDMI入力端子を備えたディスプレイやテレビへ、映像・音声を出力できる。
■肉・魚・野菜をバランス良く楽しめる！ほっともっと『新・幕の内弁当』
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開している。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信している。(#ほっともっと) 今回「ほっともっと」では、定番人気の『幕の内弁当』をリニューアルし、『新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)』、『新・幕の内弁当(牛焼肉)』の2種を4月1日(水)より新発売する。
■Wi-Fi機能搭載により、上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル！Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4 月2日（木）より発売する。
■卓上に置くだけで80インチ！どこでも使える4K対応モバイルスクリーン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売した。本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能だ。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できる。
■省スペースで快適作業を実現！多機能パソコンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
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サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
サンワサプライ株式会社は、DisplayPort Altmodeに対応したUSB Type-C搭載のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」を発売した。8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できる。映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンやタブレットから、HDMI入力端子を備えたディスプレイやテレビへ、映像・音声を出力できる。
■肉・魚・野菜をバランス良く楽しめる！ほっともっと『新・幕の内弁当』
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開している。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信している。(#ほっともっと) 今回「ほっともっと」では、定番人気の『幕の内弁当』をリニューアルし、『新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)』、『新・幕の内弁当(牛焼肉)』の2種を4月1日(水)より新発売する。
■Wi-Fi機能搭載により、上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル！Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4 月2日（木）より発売する。
■卓上に置くだけで80インチ！どこでも使える4K対応モバイルスクリーン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、卓上に置くだけで80インチの大画面を実現できるモバイル型プロジェクタースクリーン「100-PRS029」を発売した。本製品は卓上に置くだけで設置できるコンパクト設計を採用。従来のスクリーンのような壁固定や天吊りが不要で、デスクや会議テーブルの上に設置するだけで80インチの大画面投影が可能だ。限られたスペースでも迫力ある映像環境を構築でき、オフィスや自宅など場所を選ばず活用できる。
■省スペースで快適作業を実現！多機能パソコンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
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