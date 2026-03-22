格闘家・平本蓮（27）が22日までにYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」に出演。“世界の強豪”パッチー・ミックスに勝利した秋元強真（JTT）について言及した。

今年のRIZIN開幕戦で秋元は、10代最後の日に世界の強豪を圧倒した。7日に開催された「RIZIN.52」で元ベラトール世界バンタム級王者のミックスと対戦。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボールキックを放ったがゴングに逃げられた。2Rに決着をつけた。ワンツーアッパーでダウンを奪うと、サッカーボールキックでTKO勝利を飾った。会場は大熱狂した。

この試合について平本は「秋元くんは最初のジャブが良かった」と称賛。「右ジャブの刺し方が上手くなっていた。ジャブを使いながらロープ際まで無理せずに必ず追い詰めていた。威力もスピードのあるジャブを打ってた」と説明した。

フィニッシュシーンについても「相手が効いてからの嗅覚も良い。あそこでまとめる感じも才能」と語った上で、「久々に同じ階級の試合で痺れた。良い試合を見せてもらった」と心境の変化も明かした。

さらに秋元の強さを見て「進化のスピードがエグい」と表現した。「まだ若いし、何でも吸収できる時。ケガもしづらいし、1試合1試合の進化するスピードと練習量がすごいと思います。動き見ていると“しっかり練習をやっている動き”というか本能で動いている感じがする。動きに迷いがない。そして冷静ですね」と分析した。

秋元という存在は「RIZINで一番気合いが入る相手」と告白した。「すごい映像は見てます。“自分ならこうやる”みたいな…研究はしてます。チャンピオン以外なら一番強いと思います。純粋に戦ってみたい」と対戦を希望した。

これに秋元もXで「自分も気合い入るし純粋に戦ってみたいです。もっと気を高めてこの試合実現させる。東京ドーム抑えましょう」と平本との対戦を直訴。平本も「最高の戦いをしましょう！」と返答した。