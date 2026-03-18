お笑い芸人のあばれる君が１７日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。山岳部でインターハイに出場したといい、その競技内容を説明。スタジオを驚かせた。

あばれる君は高校時代は山岳部。インターハイがあったといい、どうやって競うのか？という質問に詳細を答えた。

まずは１００点の減点方式で「山の中に審判が隠れている。赤いチェックシャツ着てるんで丸見えなんですけど」と笑わせると「歩いていて疲れた表情をしていたら減点。体力がないということで。楽しそうでもそれはそれでふざけていると」と登山の表情まで影響するという。

他にも「献立のバランスがとれているかどうか。審判が見回る」と山の中での食事も対象。「ぼくたちのチームはカレーを見せたら審判が『君たちのチームに足りないものは分かるか？サラダだ』って減点された。カレーに野菜いっぱい入ってるのに」と残念がった。

さらにラジオを聞いて天気図を書いたり、テントを立てる早さもチェックされるといい、結果「４７都道府県で３７位」だったと説明。ただ山岳部だったことで、「リュックも考えて収納。海外ロケでもリュック一つ預けたことがない」と、旅行の収納は得意になったと明かしていた。