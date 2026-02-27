◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」の中村悠平捕手（35）が27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）の試合前円陣で声出し役を務め「憧れるのをやめましょう。いいですか！さあ行こう」とチームを鼓舞した。

本大会と同じ午後7時開始。本番に向けた強化試合を前に中村は「宮崎合宿も終わって、残り4試合なんで、残り4試合で良い調整してみんなで本戦、臨みましょう」と円陣で声出し。続けて「最後に一つだけ。憧れるのをやめましょう。いいですか！さあ行こう！」と声を張り上げた。

まさかの“名言全パクリ”に3年前に伝説の名言でチームを鼓舞し世界一に導いた大谷らナインは大爆笑。3月6日の初戦・台湾戦に向け最終調整に入った侍ジャパンのムードをさらに盛り上げた。

大谷は23年WBCで2試合の先発登板を含めて全7試合に出場。全試合で安打をマークして打率.435、8打点でMVPに輝いた。3月12日の1次ラウンド・オーストラリア戦の初回に東京ドームの右中間へ特大本塁打。先発で2勝を挙げ、同21日の米国との決勝は試合前の声出しで「憧れるのをやめましょう」とナインを鼓舞。試合では1点リードの9回に救援登板し、最後はトラウトを空振り三振に仕留めて世界一に。「間違いなく今までの中でベストの瞬間」と歓喜した。