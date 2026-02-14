衆議院議員選挙後、政治のニュースが連日、取り上げられている。自身の考えを周囲に話す機会のある人もいると思うが、その"持論展開"、少し注意したほうがよさそうだ。政治に関して自身の考えを述べる際に気をつけたい3つのポイントがあるという。コラムニストの石原壮一郎さんが解説する。

2月8日に行なわれた衆院選挙は、驚きの結果になりました。自民党が歴史的な大勝利を収めると同時に、立憲民主党と公明党が合体した中道改革連合が歴史的な惨敗を喫してしまいます。どっちの支持者も「まさかここまで」と思ったことでしょう。

悔しさや喜びやショックやカタルシスが大きかったせいか、選挙が終わってからもネットやSNSでは「選挙談義」「政治談議」が盛り上がり続けています。とくに張り切っているのが、スキあらば「オレに言わせりゃ」と持論を披露したいタイプのオジサンたち。ここぞとばかりに、それぞれの立場からご高説を垂れてくださっています。

政治に関心を向けることが大切なのは、言うまでもありません。うっかり流されないためには、しっかりと自分の意見を持つ必要もあるでしょう。政治の話題を熱く語るオジサンたち（一部オバサンも）がいるおかげで、ノンキに生きている側の私たちも国や政治のあり方に多少は関心を抱くことができます。ありがたいことです。

さらにありがたいのが、そういう方たちが自己犠牲の精神にあふれてらっしゃるところ。本職の政治家や評論家や専門家などが政治について語るのは、それがその人たちのお仕事でもあるので、応援や批判の気持ちは抱きつつも、まあ穏やかに受け止められます。しかし、そのへんのオジサンが政治を熱く語ると、正直、鬱陶しさを禁じ得ません。

「勝者」からも「敗者」からも多くのことを学べる

いや、そんなこと言っちゃいけませんね。彼ら彼女らはノンキで無知蒙昧な私たちを啓蒙するために、鬱陶しさを感じさせるというリスクを背負いながら、面倒臭い人と見られることも気にせず、政治を熱く語ってくれているのですから。もちろん「お前が熱く語ってどうなるんだ？」という失礼なツッコミは、言いっこなしです。

それだけではありません。そういう人たちは、自らの振る舞いを通して「人生における大切なこと」を私たちに教えてくれています。とくに先日の選挙後は、あまりにインパクトが強い結果だったこともあり、その傾向が如実に強まっていると言えるでしょう。

私たちは、どんな教訓を得ればいいのか。無自覚に払われている大きな犠牲を無駄にしないためにも、貪欲に学びたいところ。とくに大切な3つのポイントをあげてみます。

ポイントその1「『勝者』としての美しい態度を学ぶ」

一部の人ではありますが、自民党が「歴史的勝利」をあげたのがよっぽど嬉しかったのでしょう、絵に描いたような「いい気になって増長している態度」を取る光景が目につきました。アップアップ状態の野党に対して、いくつか理由を並べながら「負けるのは当然だ」と石を投げつけたり、したり顔で「こうなると思っていたよ」とドヤ顔で言ってみたり。自民党や高市総理を支持していることで、自分まで「大きな力」を持ったような錯覚を抱いて、「これからの日本は」と気持ちよさそうに大言壮語を吐く人もいました。

そんな姿を通して、私たちは「勝ったときや調子がいいときほど謙虚な態度が大切」という大切なことを学ぶことができます。「調子に乗って負けた側に『ざまあみろ』的な言葉を向けると、セコイ人間に見える」という学びも、ついでに得てしまいましょう。

ポイントその2「『敗者』としての美しい態度を学ぶ」

野党（とくに「中道」）を支持している人の中には、悔しい結果を納得するための物語が欲しいのでしょう、開票にまつわる「陰謀論」に傾倒する人もいました。それは極端な例としても、小選挙区制度の問題点に負けた原因をすべてなすり付けようとしたり、絶望感や危機感を強調することで「ものが見えている自分」を無意識にアピールしたりなど、ショックを受けたときの人間のもろさのようなものを目の当たりにすることができました。

勝った側の支持者が「自分も大きな力を持ったような錯覚」を得るのと同じように、負けた側の支持者が「自分が正しい側にいるという確信」を抱いている傾向も見受けられます。人間は勘違いしやすい生き物なんだなと、あらためて学ばせてもらいました。

ポイントその3「政治の話題が持つ深い魅力を知る」

あらためてですが、このところのネットやSNSで選挙がらみの話題が大いに盛り上がっている光景を見ると、「みなさん政治の話が好きなんだな」と思わされます。政治について

「オレに言わせりゃ」的な持論を述べる気持ちよさは、わからないでもありません。冬季オリンピックにおける日本選手の結果に一喜一憂している人に冷たい目を向けて、存分に優越感を覚えることができるでしょう。たとえそこに何の根拠もなくても。

ちょっと知恵が回る小賢しい人は、敗因を冷静に分析して「ひと味違うオレ」を見せつけようとします。どうやら、このところの流行りは「『批判』が嫌われた」という論調。注目されている言説に賛同するだけでも、十分に満足感を得られるでしょう。何であれ、魅力に溺れすぎるとしっぺ返しがあるということを忘れたくないものです。

政治の話はとても大切ですが、それができる自分や政治に興味がある自分に満足している場合ではありません。あなたのまわりにも、政治や政治家に常に怒っていたり、政治家とのつながりを自慢するのが好きだったりする人が、何人かいるのではないでしょうか。暴言ですが、そういう人たちの中には、日頃の対人関係や仕事っぷりに難があるタイプも少なからずいらっしゃる気がします。

みなまでは申し上げませんが、政治も含めていろんなことに興味を持ちつつ、大きなことも小さなことも大切にして、バランスよく生きていきたいもの。それこそが、自分自身の「政（まつりごと）」を治める行為かもしれません。なんて、もっともらしいことを言ってしまいました。「もっともらしいことを言いがちなオジサン」ですみません。