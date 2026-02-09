「ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」3週目の特典が「アーセナルベース」＆「ガンダムカードゲーム」のプロモパックに決定
【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」3週目入場者プレゼント】 配布期間：2月13日～2月19日
(C)創通・サンライズ
映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における3週目の入場者プレゼントが「機動戦士ガンダム アーセナルベース」および「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードパックに決定した。配布は2月13日より開始を予定。
3週目の入場者プレゼントとして、AC「機動戦士ガンダム アーセナルベース」およびTCG「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードパックが配布される事となった。「機動戦士ガンダム アーセナルベース」のプロモカードは森下直親氏描き下ろしの「PR-420『アリュゼウス』」。「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードは森木靖秦氏が描き下ろす「EXBP-018 EX ベース〈Ξガンダム〉」。いずれも全1種となっている。
数量限定でなくなり次第配布が終了となるほか、通常上映とIMAX上映共通の入場者プレゼントとなる。
/／- 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ (@gundam_hathaway) February 9, 2026
??入プレ第3弾をお知らせ！
＼
『#閃光のハサウェイ #キルケーの魔女 』公開3週目となる2/13(金)～2/19(木)は《プロモーションカードパック》をプレゼント??
ガンダムカードゲームから、本作のメカニカルデザイン原案・森木靖秦さん描き下ろしの《Ξガンダム》と、… pic.twitter.com/MeL8OW8sUc
