【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」3週目入場者プレゼント】 配布期間：2月13日～2月19日

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における3週目の入場者プレゼントが「機動戦士ガンダム アーセナルベース」および「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードパックに決定した。配布は2月13日より開始を予定。

3週目の入場者プレゼントとして、AC「機動戦士ガンダム アーセナルベース」およびTCG「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードパックが配布される事となった。「機動戦士ガンダム アーセナルベース」のプロモカードは森下直親氏描き下ろしの「PR-420『アリュゼウス』」。「ガンダムカードゲーム」のプロモーションカードは森木靖秦氏が描き下ろす「EXBP-018 EX ベース〈Ξガンダム〉」。いずれも全1種となっている。

数量限定でなくなり次第配布が終了となるほか、通常上映とIMAX上映共通の入場者プレゼントとなる。

(C)創通・サンライズ

