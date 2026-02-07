“ガチャ沼”にどっぷりハマる空間が2日限定登場 SNSで話題の「サンリオ」ガチャも先行販売
タカラトミーアーツは、「ガチャ（R）」（カプセルトイ）の日本上陸から61年目を迎える今年、ガチャの新たな魅力を存分に楽しめるイベント 『ガチャ沼展 ー のぞくたび、深くハマる。』 を、きょう7日と8日にWITH HARAJUKU（東京都・渋谷）にて開催する。
【写真50枚超】先行販売ガチャを一気見せ！内覧会の模様
同イベントは同社のガチャならではの「企画」と「編集」の裏側に触れられる場として企画された。主要ブランドを紐解く展示を通じて、同社が創り出すガチャの世界を紹介する。
また、同社の昭和・平成・令和にわたるガチャ商品を展示するヒストリーコーナーでは、ガチャの“これまで”と“これから”を感じられる構成に。入場すると、壁面には60面の最新ガチャが並んでいる。また、ディテールまでこだわった「PERIHAPI！（ペリハピ）」シリーズもずらり。ニットにくるまれたサンリオキャラクターズがかわいい『Hello Kitty and Friends おきがえちゅう』などが展示されている。
さらに「予約優先エリア」には、ガチャファン必見の企画として、20種の新商品をいち早く楽しめる先行販売も。SNSで話題の、2月16日週に発売される『サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム』と、3月に発売される『ハローキティ喜怒☆哀楽!?ファションリングコレクション』も登場する。発売前の50種のガチャも展示されており、いち早く実物を見ることができる。同社のガチャの人気シリーズである「肩ズンFig.」や「Yummy！」シリーズなどの展示では誕生秘話が明かされており、フォトプロップスで写真を撮ることも。
オリコンニュース編集部は、以前から気になっていた『サンリオキャラクターズ ふにゅっとスモアサンド』と『カンキャラ！ サンリオキャラクターズ』、『ポケモン うるつやリボンマスコット』を回し、どっぷりと“ガチャ沼”にハマって帰宅した。
入場料は無料。なお、「予約優先エリア」は1月22日から予約を開始し、24時間以内に完売した。
