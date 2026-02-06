立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「コロッケそば」に見える、意外なメニューの写真を投稿しています。

【画像】え…コロッケそばではない…？ コチラが富士そばの驚きメニューのビジュアルです！ おいし…そう？

「コロッケそば」に見えるけれど…実は…

公式アカウントは、温かいそばの上に、コロッケのような円盤状のトッピングがのったメニューの写真を投稿。「Q.これはコロッケそばですか？？ A.一見似ていますが、実はカレーパンそばなんです」というコメントで、「カレーパンそば」であることが明らかになりました。

SNS上では「あちゃー、そう来たかー」「斬新！」「どうしよう、全く味が想像できない」と、驚きの声が上がっています。

「食べてみたい」という声も多く、「パンを割って中のつゆに溶くのもありかも」「おいしそう。序盤はサクサク。中盤は油のコクが溶け出し、終盤はつゆを吸ったパンとルーが混ざり合うひたひたの背徳感へ！」と、想像を膨らませたコメントも見られます。

名代富士そばはたびたび、「これは合うの！？」と度肝を抜かれるトッピングでユーザーを驚かせていますが、「カレーパンそば」は「アリ」と受け止める声が多いようです。「カレーコロッケそばがあるんだからこれもアリ！」「意外と合いそう」「驚いた。でもこれ、絶対おいしい」などの声が寄せられています。

