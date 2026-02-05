中国でトウガラシとピーマンが浮かぶ湯に浸かる異色の「火鍋スパ」が話題になっている。あるインフルエンサーが実際に体験した映像が照会数200万回を超え、世界的に関心を集めている。

3日（現地時間） のNDTVなど海外メディアによると、インフルエンサーのジョーダン・エグバートは中国ハルビンにある「チリペッパーズ火鍋スパ」を訪れた映像をインスタグラムに載せた。

エグバートは「中国には火鍋スパがあり、私がこれまで見たもののうち最もクレイジーだ」とし「本物のトウガラシがたくさん入っている」と伝えた。

スパは2つの区域に分かれる。一つはトウガラシが入った赤い湯、もう一つは野菜が入った白い湯だ。火鍋のように2種類の味を提供しているのだ。

ここにはさまざまな施設がある。小さな玉が入ったプールでは水に浮かびながら休むことができる。フィッシュスパでは小さな魚が足の角質を除去してくれる。

映像はインスタグラムで爆発的な反響を呼び、現在200万ビューを超えている。「とても興味深い。いつか必ず行ってみたい」というコメントのほか、「漫画で主人公が料理されるような気分のようだ」という反応もあった。