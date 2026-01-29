益若つばさ、長男の中学受験期はママ友との交流を“遮断”「ここぞとばかりに芸能人ぶって…」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が27日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。長男の中学受験時のママ友との付き合い方を振り返った。
【写真一覧】誕生日を迎えた益若つばさ＆長男の親子2ショット
この日のテーマは「中学受験のリアル」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトークした。番組では受験時のママ友との付き合い方について話題が及び、7年前に娘の中学受験を経験したというタレントの新山千春（45）はママ友との会話の中で訪れる受験に関する探り合いを警戒していたと告白した。
一方の益若は「私は面倒くさかったので、一切誰とも友達にならなかった」と明かした。続けて、普段は分け隔てなく会話するタイプであると前置きした上で「、その（受験）期間はここぞとばかりにめちゃくちゃ芸能人ぶって…。それぐらいにしておかないと、どんどん悩み相談から愚痴になって、探り合いになるので」と振り返った。
