アメリカのトランプ大統領が、NATO＝北大西洋条約機構の加盟国の部隊について、アフガニスタンでの活動をめぐり、「前線から少し後方に留まっていた」と発言したことを受け、イギリスのスターマー首相は「侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と強く非難しました。

トランプ大統領はスイス・ダボスでのフォックスニュースとのインタビューで、NATO諸国はアフガニスタンに部隊を派遣したものの、「前線から少し後ろにいた」と述べました。その上で、有事の際にNATOがアメリカを本当に支援するか確信が持てないとも発言しました。

これに対し、イギリスのスターマー首相は記者団に対し、「トランプ大統領の発言は侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と述べ、アフガニスタンで命を落とした兵士らの家族に深い痛みを与えるものだと強く非難しました。

イギリスは、2001年のアメリカ同時多発テロ事件の後、NATOの集団防衛条項である第5条が史上初めて発動されたことを受け、アフガニスタンに部隊を派遣しました。その結果、イギリス兵457人が命を落としています。