年末年始にかけて全国が恐怖の目で見つめていた水戸市・ネイリスト刺殺事件。発生から約3週間経ち、ようやく殺人容疑で逮捕された大内拓実容疑者（28）は、執拗な"ストーカー男"だった──。

【写真を見る】大内拓実容疑者（28）のSNSにはバイクの投稿がずらり。黒のスポーツバイクにまたがり、カメラに笑顔を見せる姿も

亡くなったネイリストの小松本遥さん（31）と容疑者は2024年の一時期、交際関係にあったという。事件後、茨城県警が関係者の聴取や小松本さんのスマートフォンの解析を行ったところ、男の名前が浮上した。

キー局社会部記者が逮捕までの経緯を話す。

「県警は比較的早い段階から、大内容疑者を被疑者の可能性がある人物として挙げていたそうです。しかし、事件現場付近に防犯カメラが少ないことなどが起因し、捜査は難航。状況証拠が掴めなかったため、きわめて慎重に捜査を進めていた。

捜査関係者によると、男は現場に車で訪れ、立ち去る時も車だったそうです。容疑者が使ったと思われるこの車は、県警が逮捕の10日前に押収しています。なにが見つかったのかは明らかにされていませんが、この押収も容疑の裏付けの一部になったとみられる」

過去、2人は付き合った年内には破局。翌年夏に男がSNSや電話で接触を試みたが、小松本さんは連絡を断ったという。その後、大内容疑者は彼女の周辺をつきまとうようになる。

「容疑者は昨秋ごろから、知人に聞き回るなどして小松本さんの家を探そうとしていた。2025年12月27日には小松本さんから県警に『元カレからのストーカーのようなことを相談するにはどこにすればいいか』といった匿名の連絡をしていた記録があったそうです。

この"元カレ"が大内容疑者だったかはまだわかっていませんが、小松本さんが事件前から継続的なつきまとい行為に悩まされ、身の危険を感じていた可能性が高い」（同前）

小松本さんには、首の刺し傷に加え、頭部を鈍器で強く殴られたような痕があることから、複数の凶器が使われたとみられ、犯行には強い殺意が感じられる。しかし男の学生時代の知人らからは「そんなことができるタイプではないと思った」という声も複数、聞かれた。同級生の男性が容疑者の印象を語る。

「ガチの"不良"ではないです」

「剣道をがんばっていましたが、スポーツマンというほどでもないし、真面目な勉強家でもない。楽しいことがあるとそっちを優先してしまうタイプ。友達の家に集まって一緒にプレステのパーティ系のゲームをした思い出があります。あくまで中学校までの話ですが、普通のやつだったとしか……」

証言によれば大内容疑者は地元の高校を卒業後、一度地元を離れた。3年ほど前には実家に戻り、農作業を手伝いながら、運輸系の仕事などをして暮らしていたという。

そして2024年、大内容疑者は小松本さんと出会った。小松本さんの友人によると「水戸市駅ちかくの繁華街にある飲食店」が接点となったようだ。

「小松本さんはネイルスクールの学費とサロンの開業資金を稼ぐため、飲食店で働いていました。普段から自炊もするし、節約する子だったので順調に貯金できていたはず。向上心も強かったので、『誰にも頼らず、1人でなんとかしよう』と思っていたんでしょうね。

愛嬌があってすごく気が遣える子でしたから、接客業も楽しくこなしていたと聞いています。人の誕生日や好みを覚えるのも得意でした」（小松本さんの知人）

前出とは別の同級生は、繁華街で飲み歩く大内容疑者を目撃したこともあったという。

「数年ほど前に繁華街で飲み歩く彼を見かけて、挨拶をしたんです。そのときは少ししか話をしていませんが、友達と一緒にキャバクラにいっていたようで、楽しそうな雰囲気だった。連れていたのは、僕が知らない人だったから中学生時代の友達ではなかったと思う。交友関係は主に、地元に残った連中だったかな。

そういうお店が好きなタイプには思わなかったですけどね。中学校のときは地味でもなく、かといってイケイケのグループに属していたタイプでもなく、印象が薄いやつでした。通っていた高校が地元ではヤンチャな学校だったので、それに影響された部分はあると思いますが、ガチの"不良"ではないです」

容疑者には小松本さんの元勤務先以外にも、よく出入りしていた店があった。繁華街の飲食店従業員が、匿名を条件にこう明かす。

「フリーでキャバやガールズバーを楽しむというより、"推しの子"を見つけて通うタイプだったと思う。使う金額はさほど大きくないけれど、頻繁に女の子に連絡をよこしてきたり、お店にきたりする人。実際に彼に気にいられていた女性で、『かなりよくしてもらった』と言う人がいるくらいでしたから、外ヅラはよかったんでしょう……」

好意が転じてストーカーになり、小松本さんの命を奪った容疑者。これまで"事実無根"と容疑を否認しているが今後、何を明かすのだろうか──。

