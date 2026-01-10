〈「反社会的な男たちが、借金で女性を縛って店に売った」“墓場”と言われた滋賀県の“ナゾの歓楽街”「雄琴」…現地で働く女性の意外な本音〉から続く

琵琶湖のほとりという風光明媚で静かな温泉地のすぐ目の前に、高度成長期、突如としてできあがった一大遊興街・雄琴。昭和49年時点で31軒のソープが並び、総部屋数600室を誇り、従業員女性は800人を越え、1日3000人の客が訪れたとされている。

【衝撃画像】街中にソープランドがズラリ…「ちょっとHな大人のディズニーランド」滋賀県の"ナゾの歓楽街"を写真で見る（写真多数）

しかし現在は、ソープの店舗数が激減し、家族連れや女性が訪れる温泉地としての賑わいを取り戻しつつある。

ノンフィクション作家のフリート横田氏が、そんな雄琴の往時の姿、街の人と「色」の結びつき、そして今を、色街・温泉街それぞれの視点から取材していたが、温泉宿の人々への取材交渉が難航。戦後以来、この温泉地の変遷をみてきた温泉街の中心的人物、C氏にようやく話を聞くことができたものの、第一声から厳しい言葉を浴びせられた。（全2回の2回目／1回目から続く）



一大歓楽街として知られる雄琴（筆者撮影）

「なぜこんな話をむし返すの？」温泉街の中心的人物、C氏が語った雄琴の歴史

「みんな死ぬ思いで耐えてきて、ようやくそのイメージから脱却できたのに、なぜこんな話をむし返すの？」

筆者に厳しい一言が飛んできた。イメージとは、ここまで書いてきたように、温泉地も色街と一緒くたのイメージで塗りつぶされてきたこと。C氏はじめ、温泉地側の人々には、そのことに苦い思い出を持っている人が多い。

それでも歴史的経緯や事業者たちの思いが曲解されて報じられないよう、取材を受けてくれたと思われる。「死ぬ思い」の時代を語る前に、C氏はまず、温泉街の由緒を説明してくれた。彼は、ソープ街のはじまりをその目で見てきた最後の世代である。

「昭和の初め、京都大学の先生方によって泉質の分析がされ、雄琴は非常に泉質がいいと評価されて、旅館が3軒、できました。戦中は陸軍の保養の場となって、戦後は連合軍に接収され、解除後は自治体と協力して観光に力を入れていこう、こうなっていったわけです」

高度成長期に入り、雄琴温泉はさらに発展を続ける。

「田守さんが、ソープランドをやりだした」

「昭和39年、名神高速が開通し、新幹線も通って、旅館も30軒を数えるほどになって、琵琶湖を中心とした観光地として育ってきた。そして昭和45年、大阪万博の開催を見越して、大きな設備投資に踏み切った宿は多かった。木造から鉄筋コンクリート造にしてね。それに目を付けたように、田守さん（編注：前編で触れた、雄琴の色街の仕掛け人といわれる実業家・田守世四郎氏）がやってきて、『花影』を作った」

それまで温泉宿でも、宴会の余興としてお座敷や、琵琶湖に浮かべた屋形船の上でストリップを上演する業者がいたり、トルコ風呂（後年のソープランドほどのサービス内容ではなかった）を田んぼの真ん中に開業する者などが出てきて、「色」の萌芽はないわけではなかった。

その動きを受けて、風俗営業の許可地域を拡大してほしいと県に陳情を行う人々が出てきた。地域経済の成長に役立つと踏んだ県では許可エリアを拡大。

「そこで田守さんが、ソープランドをやりだした。ただ、元があまりにも広大な地域に風俗の営業許可を出していたから、10分の1くらいに県は縮小させたんです。かわりに、あそこの範囲の中ならまあ（ソープをやっても）オッケー、ということにしたのです」

「我々とあなた方は『水と油』みたいなもんだ」ソープ業者から温泉組合への接近を試みたが…

前述の実業家、田守世四郎氏が昭和46年に、雄琴ソープ（当時はトルコ風呂）1号店『花影』を開業した（昭和44年開業の『歌麿』を1号店とする資料もある）。これを皮切りに、許可エリア内では、雨後の筍のごとくソープランドが生まれ、濃縮された「色」の一角ができあがっていく。地域にとって、田守氏らをリーダーとするソープ営業者たちは無視できない存在となってきた――。

田守氏は、やがて温泉宿側にも接近してきた。昭和40年代後半のことと思われるが、ある日、当時の温泉組合の理事長のもとへ重要な談判にやってきた田守氏。C氏はその場に同席していた。要望は、温泉組合へのソープ側事業者の加盟だった。一緒にやっていこうというわけだった。

「理事長は、ダメだと。どうしてかといえば、我々とあなた方は『水と油』みたいなもんだと。裏と表みたいなもんだと。むしろ、『列車のレール』のように、交わらないけども並行してやっていこう。そう田守さんに答えたんです」

以来、ソープ側業者たちは自前の組合を結成して、こんにちに至るまでお互いが公式に手を結んだことはない。ただし、それは、あくまでも両者のトップ同士の合意であり、各々の事業者間、現場間では様子が異なる。レールは、交わってしまった。

「旅館側からソープへ客を紹介すると、キックバックが支払われるように…」温泉旅館とソープランドの蜜月

「（宿の経営者のなかには）議員さんを動かして許可を下ろさせ、土地の取得、インフラ整備をやった人たちもいます。（宿・色街の両者間を繋ぐための）土地をもって、通行料を取ったり、水道管を通したりして利益を上げた人も実際にいると聞いてます」

結局、温泉街の人々は、色街「連携派」と「否定派」、二手に分かれたのだった。

背景には前述の通り、大規模設備投資に踏み切ったものの、万博閉幕後、思いのほか集客が伸び悩んだことがある。田守氏らを救世主、神風と捉えた「連携派」の旅館とソープランドの密着は、ますます盛んになっていった。

前出の関係者・A氏の証言とも一致するが、旅館側からソープへ客を紹介すると、キックバックが支払われるようになった。旅館へは盆暮れには贈り物が届き、フロント係、支配人クラスになるとソープ業者から海外旅行に連れていってもらうこともあった。周辺業者も密着をつよめた。

「お客が駅を降りてきて、タクシーに乗ろうとして、『どこ行きますか』と聞かれて、どこかの旅館名を言ったら、はい、お断り。ソープランドへ行くって言ったら、『どうぞどうぞ乗ってください』、そういう状況の時代があった。1人乗せたら（キックバックが）5000円ぐらいだったかな。4人乗せたら2万円。（ソープ事業者に運転手が）家を建ててもらって、返済をそのキックバックで賄っていくという、そんなことまでありました」

「若い子はお金もないし、草食男子になってきたでしょう」色街としての雄琴が衰退したワケ

温泉街、色街が一体化していたといっていいほどの一時代があった。だが、蜜月は崩れる――色街が衰微してきた。A氏は、ここ十数年ほどが顕著と言う。

「昔は情報もないし、まあピンサロはあったけれども、遊びといえばソープランドやったんです。いまは、ネットがあるから、ソープランド以外もデリヘル、ヘルスも選べるし、マッチングアプリとか出会い系もあるでしょう。まああと、若い子はお金もないし、草食男子になってきたでしょう」

衰退の理由に、性風俗店の業態が多様化したこと、男性客のモチベーションの変化、情報過多、貧困化をあげるが、これは筆者がどの色街で聞いても似た意見である。

まずそもそもが、憂さを晴らす選択肢が、「色」以外に多様になった。複合的な理由でソープランドは衰微していっている。この動きにあわせ、近年、経営側も「変わってきている」とA氏。

「昔は在日の方、華僑の方が多かったけど、だいぶ高齢化しているし、2代目、3代目となってきて、店を売ってしまう方もいます。入れ替わるように、いまはまた新しく外国人の経営が増えているんですよ」

飲食店、不動産、金融など多角経営をしていた経営者たちがかつては多かったそうだが、高齢化と代替わりによって、売られる店が増え、新たに外国人経営者も入ってきている。田守氏の店も、孫の代にとうに売却されている。

それでも今も店舗数は維持され、派手なネオン看板を掲げる店が並び、街もまだギラついてみえるのは、経営が移って改装する際、勢いを失った日本人実業家たちと比べ、外国資本の経営者たちは桁違いにカネをかけるからのようだ。雄琴に限らず、全国各地に店舗を持つことで、利益を出しているらしい。

温泉街が「死ぬ思いで耐えた」時期

余談になるが、今、ソープランドの新築はまず許されない。新たに参入する事業者は、元から経営している会社ごと買う形をとる。役員を入れ替え、建物は、元の柱1本をのこして改装する。

京阪神地区では、阪神・淡路大震災後、耐震補強の名目で改築しやすくなったとの話もあったが、それでも新築は難しい。東京・吉原などでは、ほんのわずかな改装でも保健所に図面を提出し、少しでも違ったふうに手を入れることも許されないと経営者たちは言っていたが、東西では、西のほうが少しゆるいのかもしれない。

雄琴では、色街側が古い建物で営業を続ける一方、温泉街側は、色街の出現から現在までに、3度から4度も全面リニューアルした宿も多いという。明暗は顕著である。だが温泉地側も苦しい時代があった。

ソープ出現によってファミリー層が来なくなったところへ、色街の客足までもがにぶってくると、温泉地は一転、どん底へと落ちていく。「バブル崩壊の少しあとくらいのこと」とC氏はいう。前述の「死ぬ思いで耐えた」時期である。

「お客さんの数は全盛期の、10分の1くらいじゃないかな」温泉街として賑わう一方、色街は…

ここで、衰微する「色」から離れた。英断があった。高齢化していた旅館組合メンバーを総入れ替えし、若い世代に全面的にバトンタッチをしたのだ。2008年には駅名も、「雄琴」についたイメージをふりはらうように、「おごと温泉」駅に改称した。

駅前に足湯を設置したり、施設側も若い世代の経営者たちが足並みをそろえ、女性や子供も楽しめるプランを用意したりと、さまざまな場面で旧世代とは違った運営方法がとられ、客層を入れ替えつつ、すこしずつ温泉地は賑わいを取り戻していった。いまは女性、家族連れで賑わいを見せている。

一方、今後の色街はどうなるのだろうか。A氏は苦笑する。

「もう今は、お客さんの数は全盛期の、10分の1くらいじゃないかな。それでも働いている女の子は500〜600人はいる」

20年以上にわたって雄琴ソープで働くB子は、その女性たちの変化に嘆く。

「新しく入ってきた女の子にマットとか教えたりしても、（真面目に学ばず）もう楽して稼げるっていう感覚しか持ってへん。私らが入った当初は、お姉さんたちから、ちゃんとお仕事せえへんかったら、お客さんは来ないよって教えられたのに」

「女の子も、お客さんも、この10年でほんとうに変わった」

技術的向上心は持ち合わせず、指名を増やしていくより、長時間店に出勤しフリー客の数をこなすことで売上を作る女性も増えているのだという。かつてもっともきれいに遊んだのは、背中一面に彫り物をした人々であったが、そうした人々もめっきり減ったという。一方、「遊び」である意識を持たない客が新たに増えてきた。B子は言う。

「若い男の子たち、お金を持っていないというのもあるけど、見栄張ったり、ちょっといい車乗ったり、みたいなギラギラしたところがなくなった。言葉はあれやけど……かわりに、コミュニケーションがとれないタイプの人が増えた。『色恋ガチ勢』、増えていますよ。LINE交換したり、キャバクラみたいにアフターしたりね。XとかSNSで交流して、そういうお客さん取りに行く子もいますよ。女の子も、お客さんも、この10年でほんとうに変わった」

これからの未来がどうなっていくかの予想は、A氏、B子、ともに悲観的であった。

「あと10年、15年したら、店の数は半分くらいになっているかも」

本稿は、中立なルポを心がけて書かれている。だが、ここからは歓楽街を歩いてきた筆者の個人的な思いもひとつ述べさせてほしい。街の表面に出るなにもかもが、クリーンで清潔でなければならないのだろうか。そうでないものは、いまや地下に潜るほかない。

誰かが一方的に搾取されないのであれば、街のどこか一角に、人がオモテに出しにくい顔を引き受ける場が残ってもいいのではないか。各地の色街の趨勢を頭では理解しながら、時代に合わない感傷も抱かずにおれなかった。

（フリート横田）