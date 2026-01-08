職場で配りたい「福井県のお土産」ランキング！ 2位「から揚げせんべい」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「福井県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海産物の香ばしい風味で、おつまみ感覚・おやつ感覚どちらにも合いやすく、日持ちもして配りやすいから」（40代男性／静岡県）、「見た目のインパクトも抜群で美味しそう」（40代女性／群馬県）、「お煎餅なら職場でも食べれそう」（10代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「福井の銘菓で素朴でおいしい餅菓子、ちょっとした休憩時間につまむのにちょうど良いから」（40代男性／岩手県）、「昔から福井といえば羽二重餅のイメージです」（40代女性／大阪府）、「柔らかく優しい味で幅広い年代に好まれて、個包装で配布に便利だから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
2位：から揚げせんべい（越前海鮮倶楽部）／57票2位は越前海鮮倶楽部の「から揚げせんべい」がランクインしました。福井県は古くから越前がにや越前えびなどの新鮮な海の幸に恵まれた地域です。越前海鮮倶楽部では、その新鮮な海の幸を活かし、独自の製法でパリッとした食感と濃厚な味わいが特徴の海鮮せんべいを製造しています。魚介の旨みが凝縮されており、職場での休憩時間のおやつとしても、お酒のおつまみとしても喜ばれそうです。
1位：羽二重餅（村中甘泉堂）／63票1位に輝いたのは、村中甘泉堂の「羽二重餅」でした。福井県は、かつて絹織物産業が盛んで、特に上質な絹織物「羽二重」が有名でした。このなめらかな肌触りと優雅な質感を和菓子で表現したのが「羽二重餅」です。きめ細かな餅粉と砂糖を練り上げ、ふっくらと蒸し上げることで、絹のように薄くなめらかで、口の中でとろけるような独特の食感が生まれます。個包装で配りやすく、幅広い世代に愛される福井を代表する銘菓です。
