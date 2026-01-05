子どもが大喜びしそう♡【3COINS】の「新作アイテム」でお弁当が可愛く変身ッ！
【3COINS（スリーコインズ）】ではお弁当作りに役立つ「新作アイテム」が登場。見た目も可愛く作れて、ランチタイムが待ち遠しくなるかも。食べ残しがちの小さなお子さんがいるご家庭にもおすすめです。今回は華やかな見た目に作れる玉子焼きの型、テクニックいらずなカッターをご紹介します。
彩りをプラスしたい時に便利な「玉子焼きが作れるシリコーン型」
でき上がりのコロンとしたフォルムがキュートな、電子レンジで調理できる玉子焼き用の型。公式サイトによれば「お子さまのお弁当にぴったりな可愛い3種類」が1つの型で作れる手間いらずで、洗い物の負担も減らせそうです。彩りや華やかさをプラスすれば、お子さんにワクワク感を楽しんでもらえるかも。ケチャップはくぼみに落とし込めるため、他のおかずにケチャップの味が移るのも防げそうです。
ランチプレートやパーティーにも！「海苔カッター：Lサイズ」
スマイルやアニマルの表情の形に海苔を可愛くカットできるこちら。食べ残しがちなお子さんの興味を刺激してくれそうです。公式サイトによれば「海苔を挟んで押すだけの簡単カット」とテクニックいらずで、不器用な人にもおすすめ。お弁当のみならず、ランチプレートや、パーティーを盛り上げる料理に使うのも良さそうです。
