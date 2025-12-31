³ä¤ê¹þ¤ß¥ª¥Ð¥µ¥ó¤ò·âÂà!? Ææ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ö¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¡© ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¡Ö°¹¤µ¤óÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÎó¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¼Ô¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀäË¾Åª¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤òµß¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡ªÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¡ÖÀµµÁ¤ÎÍÅÀº¡©¡×¤È¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤ëÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£
¢£³ä¤ê¹þ¤ß¤òÃí°Õ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¼þ°Ï¤«¤éÇò¤¤ÌÜ¤¬¡Ä¡©
¼ç¿Í¸ø¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Ç½çÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë²£¤«¤é³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«µïÄ¾¤ë»ÏËö¡£¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÎäÃ¸¤Ê»ëÀþ¤Ï¡ÖÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¼ç¿Í¸ø¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡£ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸½¤ì¤¿½÷À¤Î·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¤¢¤ëºîÀï¡×¤Ë¡¢³ä¤ê¹þ¤ß¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ï¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÏ¢·È¤â¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡ª
¢£¡Ö¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¡¢²¿¼Ô!?¡×¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼êÏÓ
¡ÖÀµµÁ¤ÎÍÅÀº¤µ¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡£Èà½÷¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë²ò·è¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï--¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¼Ô¤Ë¡ÈÅ´ÄÈ¡É¤ò²¼¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿Þ¡¹¤·¤¤³ä¤ê¹þ¤ßµÒ¤ä¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç³µ¡¢¼þ¤ê¤ÎÏ¢Ãæ¤Ï¡È¤ä¤Ã¤¿ÅÛ¡É¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¥¯¥»¤Ë¡¢¡È¤ä¤é¤ì¤¿Êý¡É¤òÈóÆñ¤¹¤ë¡£Ê¸¶çÍ¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬Ã£¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡£
¡¦¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢ÃÇ¸Ç¹³µÄ¤¹¤ë¤Î¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ä¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¥«¥Ã¥±¡¼¡ª °¹¤µ¤ó¡¢¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤¢¤ê¤ä¤»¤ó¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¤é¿´¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¦Å¹°÷¤µ¤ó¤¬³ä¤ê¹þ¤ß¤·¤¿¿Í¤ò¡Ö¤¢¤Á¤é¤ÎÊý¤¬Àè¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»þ¤Î¥¹¥«¥Ã¤È´¶¡ªºÇ¹â¤Ë¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö³ä¤ê¹þ¤ß¡×¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤ë¤ÈºÂÀÊ¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Íý¤ÇÃ¯¤âÈà½÷¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ä¤ê¹þ¤ó¤À¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ç¤«¤¤À¼¤ÇÅ¹°÷¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤Ê¼êÏÓ¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¡£Èà½÷¤¬¼¡¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Î³èÌö¤«¤é¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
Ì¡²è¡Ö¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×
