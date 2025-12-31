¡Ú2025JRA10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û7°Ì¡¡²»Ìµ¸µÄ´¶µ»Õ¤¬¸²¾´¼Ô¤Ë¡¡JRAÄÌ»»996¾¡
¡¡JRA¤Ï6·î16Æü¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¸²¾´¼Ô¤È¤·¤Æ3·î¤ËÄêÇ¯¤Ç°úÂà¤·¤¿²»Ìµ½¨¹§¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê71¡Ë¤òÁªÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤ÆJRAÄÌ»»996¾¡¡ÊG114¾¡¡Ë¤òµó¤²¡¢ÃÏÊý¤È³¤³°¤ò´Þ¤á¤ë¤È1024¾¡¤Ë¤Ê¤ë¡£¸²¾´¤ÏÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¸µÄ´¶µ»Õ¡¢¸µµ³¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¡£¸µÄ´¶µ»Õ¤Î¸²¾´¤Ï22Ç¯¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Æ£ÂôÏÂÍº»á°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê12¿ÍÌÜ¡£
¡¡²»Ìµ»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï´ÉÍý¤·¤¿ÇÏ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£