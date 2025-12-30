おいどんさんの漫画「聞けや、コラ」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

いつも、妻の話をちゃんと聞かない夫。産後、里帰りから戻る日をあらかじめ伝えているのに、まったく違う日に…という内容で、読者からは「うちも！」「めっちゃ分かります」などの声が上がっています。

確かに「了解」と返ってきたはずなのに…

おいどんさんは、インスタグラムとXで4コマ漫画を発表しています。おいどんさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

おいどんさん「1人目の子どもの育休中に、趣味として描き始めました。当時は子どもとの日常を4コマ漫画にして夫に見せると、お小遣いがもらえるシステムでした（笑）。

そのうち夫に見せるだけでは物足りなくなり、『他の人にも見てもらいたい！』と思ってインスタグラムを2024年の4月から始めました。おかげで承認欲求が満たされ、漫画を描くモチベーションが高まりました。

3日坊主で、日記も筋トレも続いたことのない極度の飽き性の私が、1年以上も続けられていることに、自分自身が驚いています。これも夫や子どもが、日々ネタを提供してくれるおかげです」

Q.今後、増やしていきたい漫画テーマはありますか。

おいどんさん「現在、北海道の函館への移住を目論んでおり、それをシリーズ化して描いています。いずれは、函館のニッチな観光スポットなどを紹介して函館のロマンを勝手にPRし、観光事業にこっそり貢献するという野望をもっています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

おいどんさん「夫に対するやり場のない怒りや悲しみを昇華させるために描きました。描き終わったらスッキリして、負の感情は消え去りました」

Q.自分をネタにした漫画について、旦那様はどのような反応ですか。

おいどんさん「夫はインスタグラムをやっていないので、漫画を見せるときはいつもLINEで送っています。夫からは笑顔のスタンプが返ってきますが、実際に笑っているところは見たことがありません。時々『こんなコメントがついたよ〜』と教えることがありますが、『ふぅん』って感じです。でも心なしか、口角が上がっているように見えます」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

おいどんさん「Xでも漫画を掲載していますが、『うちの夫も、かつてそうでした！』というコメントをいただきました」