◆全国高校駅伝・女子３７回（２１日・たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５キロ）

大阪薫英女学院の河村璃央（３年）が“久保超え”の走りを見せた。１０位でタスキを受けると、８人を抜き去り２位に浮上。同じ２区の東大阪大敬愛・久保凛（３年）を抑え、１２分４５秒で区間賞を獲得した。「区間賞はずっと狙ってきた。３回チャレンジしてやっとかなった」と念願の初受賞をかみ締めた。

河村も１年時から全国舞台を経験してきた。実績は十分だが「世界でも戦っていて、同じ大阪で近い存在でもある。一緒に走れるのは光栄」と久保の存在に一目を置く。そんな中で「自分は駅伝とロードが得意。勝ててうれしい」と、８００メートル、１５００メートルを主戦場にする久保に対して自らの土俵で意地を見せた。

今回は５区間の中で、唯一、３年生として選出された。「今年は主将になったこともあり、他の３年生の思いを背負って、引っ張る思いは強くあった」と準優勝に貢献。「年々順位が上がっているので、来年こそ」と２０１６年以来の優勝は後輩に託した。（森口 登生）

◆河村 璃央（かわむら・りお）２００７年６月３日、大阪・堺市生まれ。１８歳。東百舌鳥小４年時に「ＪＲＣみはら」で陸上を始める。東百舌鳥中時代は学校の部活動に所属。大阪薫英女学院に入学すると、１年時から全国高校駅伝を経験。陸上を始めてから種目はずっと長距離。３０００メートルの自己ベストは９分１６秒００。血液型はＯ型。身長は１６０センチ。好きな食べ物は肉。