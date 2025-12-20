¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÊì¤¿¤Á¤Ø¡Ä¡×ÁÐ»Ò¡¦»°»ÐËå¤ò°é¤Æ¤ëºî¼Ô¤¬Á÷¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òµö¤¹¡×¤¿¤á¤Î¥¨¡¼¥ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
ÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Î¥Ý¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¡¦¥³¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»°½÷¤Î¥Ô¥¤»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê3»ÐËå¡£ ¥µ¥ä»³¥µ¥ä(@saya_twins1125)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Î°é»ù¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤ÎÏ¢ºÜ¡Öº£Æü¤â»°»ÐËå¤¬Éñ¤¦¡ª¡Á¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤°é»ùÆüµ¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ³Æ®·à¤òÁ´ÊÔÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¸ø³«Ãæ¤À¡£
¢£À¸¸å4¥«·î¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ö»à¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ
Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÁÐ»Ò°é»ù¤Î±²Ãæ¡¢¥µ¥ä»³¤µ¤ó¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¤Õ¤È¡Ö»à¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¸¸å4¥«·îº¢¤Þ¤Ç¡£·îÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ß¤Î¼Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ë»îÎý¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¼¡½÷¤¬GCU(¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼)¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤ØÊìÆý¤òÆÏ¤±¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¿·À¸»ù¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¡£µÙ¤à´Ö¤Ê¤É¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ 2¥«·îÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¼¡½÷¤¬Âà±¡¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÁÐ»Ò°é»ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤ÎÉéÃ´¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ3¥«·îÌÜ¡¢»º¸å¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÊì¤äµÁÊì¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¡¢ÆüÃæ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤¿ÉéÃ´¤Ë¿´¿È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢4¥«·îÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿ÈèÏ«¤È°µÅÝÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£´Å¤¨¤óË·vs¿À·Ð¼Á¡©À³Ê¤¬¿¿µÕ¤ÊÁÐ»Ò¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü
À®Ä¹¤·¤Æ¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÁÐ»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¹½÷¤Î¥Ý¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¥µ¥ä»³¤µ¤ó¤¬²È»ö¤Ê¤É¤Ç¼ê¤¬Î¥¤»¤º¡¢½½Ê¬¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤«¤é·ã¤·¤¯µã¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¼¡½÷¤Î¥³¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»ö¤¬±¿¤Ð¤Ê¤¤»þ¤ä¡¢¿Æ¤«¤é¼¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢·ã¤·¤¤áòáû¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Ç¤â¡¢Í×µá¤Î·Á¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤êÊý¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç100ÅÀ¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë
ºÇ¸å¤Ë¥µ¥ä»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬µÙ¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ç¤â³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÍê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£ ¡ÖÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£²È»ö¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¼êÈ´¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°é»ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¥µ¥ä»³¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¼ºÇÔ¤â¶ìÏ«¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£