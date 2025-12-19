ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¶µ¼¼¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¡¡30Âå½÷À¶µÍ¡¤òÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬¸©¶µ°Ñ
¼«¿È¤¬¶Ð¤á¤ëÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30Âå¤Î½÷À¶µÍ¡¤¬Ää¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
19ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤Î½÷À¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶µÍ¡¤Ïº£Ç¯5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¸øÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»äÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¤äµÙÆü¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÀ¸ÅÌ¤ò¾è¤»¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤ËÊ£¿ô²ó¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¶µÆ¬¤¬Éô²¼¤Î½÷À¿¦°÷¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦1¤«·î¡£»ùÆ¸¤Î¸åÆ¬Éô¤òÈâ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ÆÁ´¼£10Æü¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢È³¶â20Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÅÄ»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¦3¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£