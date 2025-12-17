パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、人気の折りたたみバッグに新サイズを追加。3箇所に小物ポケットを搭載。丈夫なリップストップナイロン生地を採用した折りたたみリュックのLサイズ「200-BAGBP029BK-L」を発売した。
■折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）
折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）。
パッと広げてリュックとして使い、不要時はコンパクトにたためるのでサブバッグとして持ち運びに便利。容量は23リットルで、日常使いにも十分な収納力だ。
3箇所に小物ポケットを搭載し、貴重品や飲料水などを入れることができる。
耐久性の高いリップストップナイロン生地を採用している。アウトドア用品にも採用される軽量で耐久性に優れた生地です。雨や汗に濡れてもすぐに乾く。サブバッグとして活用方法は無限大です。買い物など荷物が増えた時に、災害物資入れに、大切なバッグのレインカバーに活用できる。
Mサイズ、Lサイズの2種類のサイズから選べる。（今回発売の商品はLサイズ。）Mサイズが19リットル、Lサイズが23リットルの容量だ。
メッシュで蒸れにくいショルダーベルトを採用している。少々の雨でも安心な撥水加工生地。夜道でも安心な反射板付き。フックに掛けられる持ち手付き。
■折りたたみリュックのLサイズ「200-BAGBP029BK-L」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド
■折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）
折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）。
パッと広げてリュックとして使い、不要時はコンパクトにたためるのでサブバッグとして持ち運びに便利。容量は23リットルで、日常使いにも十分な収納力だ。
3箇所に小物ポケットを搭載し、貴重品や飲料水などを入れることができる。
耐久性の高いリップストップナイロン生地を採用している。アウトドア用品にも採用される軽量で耐久性に優れた生地です。雨や汗に濡れてもすぐに乾く。サブバッグとして活用方法は無限大です。買い物など荷物が増えた時に、災害物資入れに、大切なバッグのレインカバーに活用できる。
Mサイズ、Lサイズの2種類のサイズから選べる。（今回発売の商品はLサイズ。）Mサイズが19リットル、Lサイズが23リットルの容量だ。
メッシュで蒸れにくいショルダーベルトを採用している。少々の雨でも安心な撥水加工生地。夜道でも安心な反射板付き。フックに掛けられる持ち手付き。
■折りたたみリュックのLサイズ「200-BAGBP029BK-L」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド