ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド（PB）「ファミマルKITCHEN」シリーズの新商品として、インド料理店「カッチャルバッチャル」（同豊島区）が監修した「南インド風海老（エビ）カレー」を12月16日に販売開始します。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ 「南インド風海老カレー」をもっと！

ファミリーマートは、王道の欧風系「極うまビーフカレー」、北インド発祥の「バターチキンカレー」、魚介のうまみとスパイスが効いた「シーフードカレー」などさまざまな商品を展開。「カッチャルバッチャル」がファミマの商品を監修するのは、2023年「バターチキンカレー」、2024年「2種のスパイスカレー」に続き、3回目。

新商品「南インド風海老カレー」は、南インドカレーの要素を取り入れたココナッツベースのまろやかな甘み、コリアンダーを中心としたスパイス感、トマトの酸味、海老のうまみと食感が特徴。ニンニクとショウガが効いていて、飽きのこない味わいに仕上げています。

「カッチャルバッチャル」の店主・田村修司さんは新商品について「ココナッツとスパイスの調和のとれた仕上がりで、寒い季節に合いますので、ぜひ食べてみてください」とコメントを寄せています。価格は450円（税込み）です。