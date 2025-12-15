この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない『ばけばけ』第12週の重要展開とは？社長になった元夫の帰還と、怪談が紡ぐ新たな恋の予感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

朝ドラ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第１２週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー １２月１５日（月）～１２月１９日（金）」と題した動画を公開。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第12週「カイダン、ネガイマス。」のあらすじを考察。主人公・松野トキと英語教師ヘブンとの関係が深まる一方で、元夫・山根銀二郎が再登場し、物語が大きく動く展開を解説した。



動画では、まずヘブンが金縛りに苦しむ様子が描かれる。トキは彼を心配し「お祓い」に連れて行こうと考えるが、文化の違いから英語教師の錦織友一に「お祓い」の英語表現を尋ねることに。この出来事が、異文化間の交流と理解の深化につながる重要なきっかけとなる。



ヘブンの生徒・正木の計らいで、彼の実家が檀家となっている寺でお祓いが行われる。そこで住職が語った「水飴を買う女」という怪談に、ヘブンは深く心を動かされる。ヘブンは単に話を聞くだけでなく、「トキ自身の言葉で怪談を話してほしい」と強く願うようになる。このリクエストに応え、トキはろうそくの灯りの下で怪談「鳥取の蒲団」を語り始める。二人だけの空間で語られる怪談は、彼らの心の距離を急速に縮める特別な時間となる。



しかし、物語は新たな局面を迎える。トキのもとに、別れた元夫・銀二郎から一通の手紙が届くのだ。銀二郎は東京で人力車の会社を興して社長となり、事業に成功していた。「松江に行くから会いたい」という手紙の内容は、トキの心を揺さぶる。かつて二人の間には「怪談落語『牡丹灯籠』を一緒に見に行く」という未だ果たされていない約束があった。



「怪談」を通じてヘブンと心を通わせるトキの前に、成功者となって現れる元夫・銀二郎。動画は、この三角関係が今後の物語の大きな軸になると示唆する。第12週は、トキを巡る人間模様が複雑に絡み合い、彼女の運命が大きく動く重要な転換点となりそうだ。