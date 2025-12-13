Ãæ³Ø¤«¤éÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÌ¾ÂçÀ¸¤òÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #9¡Ù¤¬12·î12Æü¤ËÇÛ¿®¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÌ¾ÂçÀ¸¤¬°ìÎ®´ë¶È¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÌ¾ÂçÀ¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉô¤ËÄÌ¤¦µÈÅÄÍ¡¡Ê¤è¤·¤À ¤µ¤È¤ë¡Ë¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¿Ê³Ø»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤òÎ¥¤ì¡¢¼¯»ùÅç¥é¡¦¥µ¡¼¥ëÃæ¹â¤ÇÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÆþ³Ø¸å¤ÏÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÃË»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Ë½êÂ°¡£3Ç¯»þ¤Ë¿·´¿¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÇ§ÃÎÉÔÂ¤ÈÉô°÷¤Î¿·´¿³èÆ°¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¡£´«Í¶¤ÎºÝ¤Ï1ÃÊ³¬ÌÜ¤Ç¤ÏÉô³è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¡¢2ÃÊ³¬ÌÜ¤Ç¤Ï¥é¥¯¥í¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÃÊ³¬¤òÊ¬¤±¤ë¡×ÀïÎ¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éô°÷¤È¤Î¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¼çÂÎÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆþÉô¼Ô¿ô¤Ï1.5ÇÜ¤Ë¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤··ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö12ºÐ»þÅÀ¤Ç²¿¤«¡È³Î¤¿¤ë¤â¤Î¡É¤ä¡ÈÀ¸¤¶Ú¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃÓÅÄÍµµ¡Ê¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öÉôÃ´ÅöÉôÄ¹¡Ë¡§¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼ÆþÉô¼Ô¤òÂ¿¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§Éô¤ËA¥Á¡¼¥à¡¢B¥Á¡¼¥à¡¢F¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦3¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Æ£¸¶·ë°á¡Ê¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öÁíÌ³Éô·ó¹Êó¡¦CSV¿ä¿ÊÉô¡Ë¡§¿·´¿¤ËÉô°÷¤ò´¬¤¹þ¤à¾å¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¸ý°ì¿Î¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¿ÍºàÀïÎ¬¿ä¿ÊÉô ºÎÍÑ¥Á¡¼¥à ¼¡Ä¹¡Ë¡§Ãæ¹â6Ç¯´ÖÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤ËÌá¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12ºÐ»þÅÀ¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¡È³Î¤¿¤ë¤â¤Î¡É¤ä¡ÈÀ¸¤¶Ú¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§É¬Á³À¤È¤«¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¯¥í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¤³¤È¡¢100¿Í¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ´¶¤ÎÉô³èÆ°¤ËÆþ¤ë·Ð¸³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¾¯¤·ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢²¼¤Ï4ÅÀ¡¢¾å¤Ï10ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ð¤é¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¾¯¤·ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Éô°÷¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç³§¤µ¤óÍÍ»Ò¸«¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£