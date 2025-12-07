¹¢¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä½¢¿²»þ¤Ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¿²ÉÕ¤°¤¯¤Ê¤ë¡©¡¡ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡ÈÅß¤Ë¤è¤¯Ì²¤ë¥³¥Ä¡É
¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤ªÉô²°¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¹¢¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¤Î»³ËÜÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡Ê²èÁü6Ëç¡Ë
½¢¿²»þ¤ÏÉÛÀ½¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬¤ª´«¤á
Q.Åß¤ÎÄ«¡¢µ¯¾²»þ¤Ë¹¢¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¡Ö°ìÈÖ¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤ÇÉô²°¤òÃÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼¾ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬É¡¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¢¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢´¥Áç¤·¤Æ¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï·Ú¤¤Ã¦¿å¾É¾õ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢½¢¿²»þ¤Ë¹¢¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¿²¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤Î¼þ¤ê¤ä¹¢¤Î´¥Áç¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Ä¾ÀÜ¹¢¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ÎÎä¤¨¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤«¤é½¢¿²»þ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²ÉÕ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ä¡¢È©¤È¤³¤¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¿²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÁÇºà¤òÈ©¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ¿¥ÉÛ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢¿²»þ¤Ë¤ÏÈ©¿¨¤ê¤äÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÛÀ½¤äÅ·Á³ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.½¢¿²»þ¤Ë¹¢¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ°Ê³°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¡Ö°ìÈÖÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃÈË¼´ï¶ñ¤È°ì½ï¤Ë²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¼¾ÅÙ¤ò50¡Á60¡óÄøÅÙ¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤È¡¢¹¢¤Î³é¤¤äÄË¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤ÎÃ¦¿å·¹¸þ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¹¢¤ò½á¤¹ÄøÅÙ¤Ë¡¢¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Û¤É¤Î¿å¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ªÃã¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¿å¤â¤·¤¯¤Ï¤µ¤æ¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ËÜÍè¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤Î»ÈÍÑ¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤ÎÂÐºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åß¤Î´¥Áç¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£