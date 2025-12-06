º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ìÈÖ¡Ä¡×¤ËóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¶Ã¤¡ªÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿µå¾ì¤ò¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡É¹ðÇò
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»381¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö³Ú²°ÇÏ¤Ê¤·¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿µå¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡É¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µËö7Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡ÖG1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÍÎÏÇÏ¤Î1Æ¬¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ4¡áÂçµ×ÊÝ¡Ë¤ÏÃæµþ¥³¡¼¥¹3Àï3¾¡¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖÇÏ¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÇÏ¤ÏÆ¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¤²¤ä¤¹¤¤µå¾ì¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤¿¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡É¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤è¤¦²£ÉÍ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤ÈÄÉµá¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ®ÀÓ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ä¤¹¤¤µå¾ì¤ÈÅê¤²¤Ë¤¯¤¤µå¾ì¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤È¤Î´Ö³Ö¤È¤«¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¶á¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤¤¡¦Åê¤²¤Ë¤¯¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£