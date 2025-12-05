タクシーに乗りたいけど、目的地までの距離が短く、乗車してもよいのか迷った経験はありませんか。タクシーの短距離乗車の可否や最短の走行距離などについて、タクシー事業やハイヤー事業などを手掛ける国際自動車（東京都港区）が、公式TikTokアカウントで紹介しています。

【気になる！】タクシーの「短距離乗車」ってどう思う？ これが現役運転手の“本音”です

公式TikTokアカウントでは「タクシー運転手に聞く！ 短距離乗車ってぶっちゃけどう？」というタイトルの動画を公開。この動画では、男女2人の従業員が「タクシーって短い距離でも乗って大丈夫？」「一番短い走行距離走った経験は？」という質問に答える様子が収められています。

タクシーの短距離走行について、2人の従業員は「大丈夫です！」と回答。また、過去の最短の走行距離について、女性の従業員が「脚の悪いお客さまを約150メートル先の目的地までお乗せしたことがあります」と述べました。

一方、男性の従業員は「（東京都新宿区歌舞伎町）で、酔っぱらいのお客さまが乗ってきて発進するためにメーターを入れて発進する瞬間に『やっぱ降りる！』、2メートルも進まないぐらいで降りられたことがあります」と回答しました。客が料金を支払ったかどうかについては「500円分いただけました」と述べています。

気軽にタクシーを利用してみてはいかがでしょうか。