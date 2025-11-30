お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が30日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。ネット上で誹謗中傷をしてきた人物と直接対面を試みた過去を明かした。

過去に出演した番組内での言動で炎上した鈴木。フジテレビ系のゲームバラエティー「逃走中」で、ゲーム中に自首して賞金を獲得した鈴木に「卑怯だ」などの苦情が殺到。鈴木もSNSであおる発言をして炎上状態になった。

かなり強い表現を用いた誹謗中傷を受けたが「会うとだいたい向こうは何もできないの」と鈴木。「（誹謗中傷を）言ってくる人と直で会おうとしたの。（その後の番組企画で）文句言っている人に会いに行きましょうって。収録日はいついつにありますから、公園で待ち合わせしましょうと」と誹謗中傷してくる人物と会う番組企画に参加したという。

だが、当日待ち合わせ場所で相手を待ったが、相手は現れず。「待ち合わせをして、ずっと何日もやりとりしていたのにビビっちゃって、カメラがあったりとかそういうので、現場に来なかったの。それでちょっと時間が経ったら、ネットで“鈴木拓は会ったらいいヤツだ”って。それまで俺の悪口をずっと言っていたヤツが“会ったら鈴木拓はいいやつだ”って言い始めて」と振り返った。

話を聞いたサンドウィッチマンの伊達みきおは「そんなもんなんだねえ。直接なかなか言えないでしょ」と反応していた。