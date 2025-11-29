日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は岡山県岡山市にある多くの岡山市民から支持され愛されているラーメン店をご紹介したい。

お店の名前は「あまいからい」だ。

・1953年（昭和28年）創業の老舗岡山ラーメン店、それが「あまいからい」

こちらのお店、1953年（昭和28年）創業の岡山ラーメンのお店。

1953年（昭和28年）と言えば、NHKと日本テレビがテレビ放送をはじめ、初のスーパーマーケット「紀ノ国屋」が東京・青山にオープンした年で、第二次世界大戦から8年がたった年。

日本全体が徐々に復興に向かって突き進んでいる時代に、このお店は屋台としてスタートした。

そんなお店は岡山駅の駅からすぐの場所にお店を構え、今なお、多くの岡山市民に支持され、愛され続けている。



・美味しい「あまいからい」のラーメン

こちらのお店では、麺の硬さだけではなく、スープの味わいの「あまい」や「からい」を調整してくれるのだという。

しかしながら初めて訪れるのであれば、ノーマルのラーメンを味わっておくことをおすすめしたい。



ラーメンが提供されたのなら、まずは香りを確かめてみてもらいたい。

濃厚な醤油の香ばしい香りが強いラーメンは、旅人に岡山を訪れていることを強く印象づけてくれるに違いない。



そしてスープを味わえば、このお店が岡山市民に長く愛されていることを実感できる。

強い醤油の味わいながら奥行きのあるスープの味わいは、もうひとくち、もうひとくち、と食欲を掻き立ててくれるのだ。



おもむろに麺をすすりあげれば、最高の岡山ラーメンを味わうことができる。



もし岡山を訪れることがあるのであれば、こちらのお店で岡山ラーメンの味わいの深みを味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、屋台からスタートして、今なお愛され続ける、芯の強い岡山ラーメンがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 あまいからい

住所 岡山県岡山市北区駅前町2-2-1

営業時間 11:30 〜 14:00 / 17:00 〜 23:30

定休日 日曜日

The post 【日本麺紀行】1953年創業の屋台からスタートした岡山ラーメンの味わいとは？/ 岡山県岡山市の「あまいからい」 first appeared on GOTRIP!.