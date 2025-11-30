ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¸å¡ÖÌµ´ÑµÒ¤Ç°ì¶ÊÌÜ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡×²Î¤¤¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¡×¤·¤¿¤ÈÊó¹ð
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£29Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÎÃæ»ß¸å¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï28Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤ò¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£»äÃ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼ÁíÀª200Ì¾¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¸ÞÆü´Ö¤«¤±¤Æ¾å³¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËÜÆüÁÈ¤ß½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°¤ËµÞî±¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÉÍºê¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ØÎØ¤ò¤·¤¿¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡ÖI HOPE TAS ARE DOING OK MISS YOU ALL¡×¡ÊTA¡á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡á¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹á¹ÁºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¾ðÊó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLikeJapan¡×¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤³¤Îµ»ö¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»äÃ£¤ÏºòÆü¤ÎÃæ»ßÍ×ÀÁ¤Î¸å¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Î¾õÂÖ¤Ç°ì¶ÊÌÜ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿°ìËü»ÍÀé¿Í¤ÎTA¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇËÜÈÖ¤ÈÀ£Ê¬ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ò¤â¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ¡ÁI am ayu¡Á¡×¤Ç¾å³¤¡¢À®ÅÔ¡¢Ç«ÇÈ¡¢¹½£¤ÎÃæ¹ñ4ÅÔ»Ô5¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ÎÂ¾¤Ë¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹º½£¡¢ËÌµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£29Æü¤Ï¾å³¤¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹á¹Á¤Î¹âÁØ½¸¹ç½»Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤ä°áÁõ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£