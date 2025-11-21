キャンペーン：メモリーカードやポータブルSSDなどOWCが「Amazonブラックフライデー」に出品 CFexpress 4.0 Type B「Atlas Ultra」2TBが21％OFFに
Other World Computing, Inc.（OWC）は、Amazonブラックフライデーに先行セールから参加。11月21日（金）より、主力製品の割引販売を行っている。
主な対象製品は、CFexpress、SDXCメモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなど。例えばCFexpress 4.0対応Type Bカード「Atlas Ultra」2TBは、約1万9,000円安い21％OFFで提供されている。
セール期間
2025年11月21日（金）0時00分～12月1日（月）23時59分
CFexpress 4.0 Type B Atlas Ultra 1TB：47,850円→39,070円（18%OFF） Atlas Ultra 2TB：90,750円→71,630円（21%OFF） Atlas Pro 256GB：25,520円→20,840円（18%OFF） Atlas Pro 512GB：29,700円→23,440円（21%OFF）
CFexpress 2.0 Type B Atlas Ultra 165GB：19,990円→17,990円（10%OFF） Atlas Ultra 325GB：31,900円→29,750円（7%OFF） Atlas Ultra 650GB：59,800円→53,580円（10%OFF） Atlas Pro 128GB：11,710円→9,250円（21%OFF） Atlas Pro 256GB：12,950円→10,860円（16%OFF） Atlas Pro 512GB：21,800円→19,360円（11%OFF）
CFexpress 4.0 Type A Atlas Pro 240GB：19,800円→12,580円（36%OFF） Atlas Pro 480GB：28,050円→25,240円（10%OFF） Atlas Pro 960GB：59,400円→52,090円（12%OFF）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra 128GB：16,500円→13,020円（21%OFF） Atlas Ultra 256GB：28,050円→23,470円（16%OFF） Atlas Ultra 512GB：72,600円→58,610円（19%OFF）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro 64GB：3,460円→2,730円（21%OFF） Atlas Pro 128GB：4,950円→3,910円（21%OFF） Atlas Pro 256GB：8,250円→6,510円（21%OFF） Atlas Pro 512GB：19,800円→15,630円（21%OFF） Atlas Pro 1TB：40,920円→33,860円（17%OFF）
Thunderbolt 3 カードリーダー Atlas FXR CFexpress Type B：11,999円→11,020円（8%OFF）
USB4 40Gbps カードリーダー Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B：14,300円→10,980円（23%OFF）
USB 3.2 Gen 2 カードリーダー Atlas Dual CFexpress Type B/SD：11,440円→10,210円（11%OFF） Atlas Dual SD/SD：11,440円→10,210円（11%OFF）
ポータブルSSD（Thunderbolt 5） Envoy Ultra 2TB：63,790円→47,390円（26%OFF） Envoy Ultra 4TB：98,990円→81,670円（17%OFF）
ポータブルSSD（Thunderbolt 3） Envoy Pro FX 1TB：45,487円→36,470円（20%OFF） Envoy Pro FX 2TB：59,990円→42,980円（28%OFF） Envoy Pro FX 4TB：92,560円→73,340円（21%OFF）
ポータブルSSD（USB4） Express 1M2：0TB（ケース）：19,800円→16,600円（16%OFF） Express 1M2 1TB：38,750円→33,700円（13%OFF） Express 1M2 2TB：59,990円→51,280円（15%OFF） Express 1M2 4TB：97,640円→80,580円（17%OFF） Express 1M2 8TB：217,000円→161,170円（26%OFF）
ポータブルSSD（USB 3.2 Gen 2） Envoy Pro Elektron 1TB：24,883円→22,390円（10%OFF） Envoy Pro Elektron 2TB：38,155円→34,330円（10%OFF） Envoy Pro Elektron 4TB：86,990円→65,120円（25%OFF） Envoy Pro mini 1TB：25,240円→20,760円（18%OFF） Envoy Pro mini 2TB：50,490円→39,070円（23%OFF）