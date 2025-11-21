元欅坂４６・平手友梨奈の近影に衝撃が走った。

２１日までに更新したインスタグラムで、「『Ｉ’ｍ ｈｕｍａｎ』」と自身が作詞した曲のタイトルをコメント。金髪のロングヘアでタトゥーを見せた姿を３連続投稿した。

同曲は人間の孤独や葛藤を表現した歌詞で独自の世界観を見せているというが、フォロワーは「夜遅くに急にどうしたの？？」「髪の毛どうなってるのか、瞬間が美しくて…」「えっ？ちょ待って。てちってタトゥーしてんの？」「めっちゃ綺麗ですね」「タトゥーに不思議な魅力」「可愛いくて綺麗でカッコイイとか最高かよ！」「分からなかったー！髪型新鮮」「透明感すごくて妖精」と驚きが止まらなかった。

平手は２０２２年１２月にＢＴＳなど人気アーティストが多数所属する韓国の大手芸能事務所「ＨＹＢＥ」に移籍したが、２４年８月に専属契約が終了。同年９月、歌い手・Ａｄｏらが所属する音楽芸能事務所「クラウドナイン」に移籍したことが発表された。最近では１２月３日のフジテレビ系「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭 第１夜」（午後６時半）に出演することも発表されている。