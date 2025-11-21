【千葉あるある】「真の東京は浦安」「池袋は埼玉」説も浮上！千葉県民の無茶な主張に、他県民から総ツッコミ【作者に聞く】
朝の出勤や通学の隙間時間に、クスッと笑える漫画はいかがだろうか。本日は、5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)の創作ギャグ漫画を紹介する。
千葉には「ここまでは東京、ここからは千葉」という見えない境目が存在するという。それは人によって感じ方が違う、まるでなぞなぞのような話だ。しかし、「総武線でいうと市川だったり、船橋だったり、津田沼だったり、千葉だったりする」と例えられると、何となく理解できる人も多いのではないだろうか。千葉だけど都会的で住みやすい、「これって東京って言ってもありなんじゃない？」という曖昧な境界線だ。
漫画では、「真の東京は浦安！」とビッグネームを出して「東京」と言い張るも、浦安は千葉だと即座にツッコまれる様子が描かれている。本作に対し、読者からは「錦糸町は千葉かも」「あれ、町田市って神奈川だよね(笑)？」といった東京なのに他県と感じる意見や、埼玉県民からは「池袋は埼玉」など、それぞれの“境目”に関する投稿が相次ぎ、大いに盛り上がった。
制作のきっかけについて伊東さんは、「まさに私が生まれも育ちも千葉だからです。高校や大学が千葉県北西部・東京キワキワの場所にあったので、昔から思っていたことを漫画にしました」と語る。
■毎日投稿で万バズ連発！「何がヒットするかはわからない」
Xに毎日投稿を続ける伊東さんの作品の中から、特に反響が大きかった作品も紹介しよう。
「終電なくなっちゃった」とアピールする女子と、あの手この手で断ろうとする男性を描いた『終電なくなっちゃった女子』には1.7万いいねがついた。また、おじいちゃんの死を理解できない子どもを諭す『お葬式』には10.2万いいね、電車で泣く赤ちゃんに怒鳴る男性を描いた『強い母子』には49.6万いいねがつくなど、多くの人が知るネタや話題のネタで反響を呼んでいる。
これまで投稿してきた作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料公開中だ。「これだけ描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と伊東さんは話す。「毎日投稿をルーティンにすることで、計画的に作業しています。Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！」と、継続への意欲を見せた。
